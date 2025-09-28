第２次世界大戦を巡る証言を記録している市民団体「戦場体験放映保存の会」（東京）は２７日、戦争経験者による証言集会を都内で開いた。

「語らずに死ねるか！」をテーマに、１００歳の元日本軍兵士ら１４人が登壇し、壮絶な体験を伝えた。

１００歳元兵士ら１４人が登壇

「地獄絵図だった」――。１９４５年、米軍に追われ、フィリピン・ミンダナオ島の密林に逃げ込んだ坂上多計二さん（１００）（鹿児島県姶良（あいら）市）は声を絞り出した。

さまよううち、木の根元に寄りかかり、ほほえんでいる日本兵を見つけた。だが近づくと、すでに事切れている。目元と口元にウジ虫がうごめき、薄目をあけ、白い歯を見せて笑っているように見えたのだ。辺りには死臭が漂っていた。

密林の小屋に身を潜めていたある日、日本兵が「泊めてほしい」と助けを求めてきた。余力がなく、断った。翌日、近くでその兵士が倒れていた。家族写真が散らばっている。「望郷の念を抱き、亡くなったと思うと胸が痛んだ」と振り返った。

同会は２００４年に設立され、これまでに約１８００人の証言を動画で記録してきた。証言集会は０７年以降６回目の開催で、今回は約８００人の来場者が聞き入った。戦争体験者の高齢化により、証言集会は最後となる。同会の中田順子事務局長（５１）は「今後は集めた動画を編集し公開する活動や、戦争に関する資料収集に力を入れていきたい」としている。