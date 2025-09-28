¡È´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¡ÉÅì±À¤¦¤ß¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÇÌ¥¤»¤ëºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡¥â¥Ç¥é¡¼¡¦YouTuber¡¦¥°¥é¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¤ÎÅì±À¤¦¤ß¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤¦¤ß¡Ë¤¬¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù19¹æ¡ÊÈ¯ÇäÃæ¡¿ÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¡ª¡×½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦Åì±À¤¦¤ß
¡¡Åì±À¤Î½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬ºÝÎ©¤Ä»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅì±À¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÈ©¤Î²¹ÅÙ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡Öµæ¶Ë¤Î´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¤¢¤æ¤Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÇ¤Î»Ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¡ª¡×½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦Åì±À¤¦¤ß
¡¡Åì±À¤Î½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤¬ºÝÎ©¤Ä»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅì±À¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÈ©¤Î²¹ÅÙ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡Öµæ¶Ë¤Î´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¤¢¤æ¤Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÇ¤Î»Ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£