¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡·î¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¤´É¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤ò¸ò´¹¡¡¡Ö£¹£°ÅÙ¤Ë¶á¤¯¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤´É¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤ò¹¢¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡¡ÀèÀ¸¤Îµ»½Ñ¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ¤´É¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö·î¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¤´É¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡¡µ¤´ÉÀÚ³«¤ò¤·¤Æ£³Ç¯¼å¡Ä£³£°²ó°Ê¾å¸ò´¹¤ò¤·¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ï¸ì¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÁ´¤¯Æ±¤¸µ¬³Ê¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¹¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÈùÌ¯¡Á¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¥«¥Õ¤È¤¤¤¦¶õµ¤ÂÞ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÈùÌ¯¡Á¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï?¤Ã¤Æ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¡¼¤¯¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖË¬Ìä°å¤ÎÀèÀ¸¤È´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤È¸¦½¤¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤µ¤¡¡Á¤Ã¤È¿ôÊ¬¤Ç¸ò´¹¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ò´¹¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËè²óÄË¤ß¤â¤Ê¤¯È´¤«¤ì¤ë´¶³Ð¤Èº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡¡¤¢¤Î£¹£°ÅÙ¤Ë¶á¤¯¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤´É¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤ò¹¢¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡¡ÀèÀ¸¤Îµ»½Ñ¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È°å»Õ¤Îµ»½Ñ¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤¡¡Áº£²ó¤Îµ¤´É¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤¡¡©¡¡¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡Äáâ¤ÎÎ¯¤Þ¤ë¾ì½ê¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇµÛ°ú¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡¡ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û