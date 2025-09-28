東大大学院准教授の斎藤幸平氏は28日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。盛り上がりに欠けたまま後半戦に入った自民党総裁選（10月4日投開票）について「落ち目の自民党は、やればやるほどイメージが下がってしまうという感じになってしまっている」と嘆きをまじえてコメントした。

番組では、小林鷹之・元経済安保担当相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市早苗・前経済安保担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の主張や最新情勢のほか、告示日の22日に行われた演説会での各候補の主張をAIで分析した結果などについて伝えた。また、有権者の約1％の自民党党員が、首相候補でもある総裁を選ぶ総裁選のシステムも紹介。コメンテーターの1人で出演した評論家の寺島実郎氏は、総裁選の投票資格を持つ自民党員91万人について「日本の有権者人口のわずか1％にも満たない人たちが、首相を実質的に決める選択に参加している。だからこそだれが国民の目線に立って、本当のことを議論しているか見極めないといけない」と指摘した。

これに、NHK出身で番組MCを務めるフリーアナウンサー膳場貴子は「総理大臣になる可能性が高い総裁を選ぶ選挙なのに、約1％の有権者向けの議論をしているなというギャップは感じてしまっている」と応じ、膳場にコメントを求められた斎藤氏は、「もったいないなあと思っていて」と口にした。

「これだけ毎日、ただの1つの党のリーダーを決めるだけなのに、こんなに（メディアに）取り上げてもらっている。（通常なら）イメージアップのための戦略に使えるはず、それも、ただでやってもらえる。すごいチャンスなのに、結局、去年と同じメンバー。私は『敗者復活戦』と呼んでいるんですけど。全然政策の議論も盛り上がらず、何なら（小泉進次郎氏陣営の）ステマ問題まで出てきてしまった」と指摘。「落ち目の自民党は、やればやるほどイメージが下がってしまうという感じになってしまっている。もったいないなと思う」と、繰り返した。