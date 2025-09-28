ちくわの磯辺揚げLOVERに捧ぐ。簡単「じゃがいもとちくわの磯辺かき揚げ」動画も

ちくわのうまみと青のりの風味がたまらない、「ちくわの磯辺揚げ」。ちくわ×青のりだけでも名コンビですが、さらにじゃがいもを組み合わせると、ほくほくっとしたおいしさの最強トリオになるんです……！

今回は、そんな「じゃがいもとちくわの磯辺かき揚げ」のレシピをご紹介。ころもは卵の代わりにマヨネーズを使う「簡単マヨごろも」だから、少ない材料でとっても気軽に作れます。作り方は記事の最後の動画でもチェック♪

『じゃがいもとちくわの磯辺かき揚げ』のレシピ

材料（2人分）

〈具〉

じゃがいも（小）……1個（約120g）

ちくわ……1本



小麦粉……大さじ1



〈青のりマヨごろも〉

青のり……小さじ2

マヨネーズ……大さじ1

冷水……大さじ4

小麦粉……大さじ5



揚げ油……適宜

作り方

（1）具を切る

じゃがいもは皮をむき、5mm角の棒状に切る。さっと水にさらしてペーパータオルで水けを拭く。ちくわは縦半分に切って幅5mmの斜め切りにする。

（2）打ち粉をする

大きめのボールに具の材料を入れ、小麦粉をふり入れてざっくりとまぶす。

（3）マヨごろもと具を混ぜる

小さめのボールにころものマヨネーズ、冷水を入れて泡立て器でよく混ぜる。青のりと小麦粉を加え、だまが残る程度に菜箸でざっくりと混ぜる。（2）に回し入れ、ざっくりと混ぜる。

POINT

ころもの定番「卵」が不要。マヨでカラッと揚がる効果も！

（4）揚げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、低めの中温※に熱する。（3）を菜箸で1/6量ずつつまみ、スプーンを添えて油に入れ、形を整える。1分ほど揚げて全体が固まってきたら返し、菜箸を刺して5〜6カ所ずつ穴をあけ、さらに1分ほど揚げる。もう一度返して1分ほど揚げ、油をきる。

※170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。

POINT

あけた穴が「油の通り道」に。最後のひと手間でからり！

パクッとかる〜く食べられちゃう小ぶりなかき揚げは、まだちょっと暑い日の冷たい麺にも、肌寒い日の温かな麺のお供にもぴったり。おうちで揚げるからこそのできたてのおいしさ、ぜひ堪能して。



（『オレンジページ』2025年8月2日号より）



『じゃがいもとちくわの磯辺かき揚げ』の作り方を動画でチェック！