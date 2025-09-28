¥í¥Ï¥¹¤¬²÷Åê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÀä»¿¡ÖÂÖÅÙ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Êc¡ËSANKEI
¡ã2025Ç¯9·î26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Êー¥º ÂÐ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ¡÷T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñー¥¯¡ä
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¸½ÃÏ26Æü¤Î¥Þ¥ê¥Êー¥ºÀï¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÅêµå¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬»î¹ç¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ï¥¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ä±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿ô»ú¡×¤ä¡Öµå°Ò¡×°Ê¾å¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î"ÂÖÅÙ"¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥¦¥¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¼«¿®¤Î¤¢¤ëÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÆ°¤¸¤º¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Î°ÂÄê´¶¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï1ÈÖ¡¦¥¢¥í¥¶¥ìー¥Ê¤Ë100.1¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄ¾µå¤òº¸Íã¤Ø±¿¤Ð¤ìÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯ËÜÎÝÂÇ²¦¥íー¥êー¤ò3µå»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë¤â°ìÀÚ¶±¤Þ¤Ê¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥í¥Ï¥¹¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÏ¯´õ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯´·¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç·üÌ¿¤ËÅ¬±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤â·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬º£¸å¤Î»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤È´üÂÔ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
