中国各地で国慶節・中秋節の祝祭ムード高まる 2025年9月28日 10時30分 新華社通信 ２６日、山東省臨沂（りんぎ）市郯城（たんじょう）県の官塘幼稚園で開かれた祝日を祝うイベントに参加した教師と子どもたち。（臨沂＝新華社配信／張春雷） 【新華社北京9月28日】中国では10月1日の国慶節と旧暦8月15日（今年は10月6日）の中秋節の祝日を間近に控え、各地で多彩なイベントが開かれている。 ２６日、江蘇省興化市で、国旗と記念撮影するイベントに参加した同市自然資源・規画局の職員。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根） ２６日、山東省青島市嶗山区で開かれたイベントで、ランタンを手にする住民たち。（青島＝新華社配信／王海浜） ２６日、山東省高密市の知行学校で、国慶節をテーマにしたＡＩ（人工知能）ポスター展を見学する中学生。（高密＝新華社配信／李海濤） ２６日、重慶市巴南区でパフォーマンスを披露するコミュニティーの人たち。（重慶＝新華社記者／陳誠） ２６日、重慶市巴南区でパフォーマンスを披露するコミュニティーの人たち。（重慶＝新華社記者／陳誠） ２６日、浙江省湖州市徳清県で、国慶節を祝う無形文化遺産イベントに参加する子ども。（湖州＝新華社配信／姚海翔） ２６日、四川省達州市開江県の西城小学校で、国慶節を祝う切り紙作品を見せる児童たち。（達州＝新華社配信／舂不）