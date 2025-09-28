¿ùºêÈþ¹á¥¢¥Ê¡¡8·î¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½Ð»ºÊó¹ð¡Ö»º¸å½é¤á¤ÆÈþÍÆ±¡¤Ë¡×¡¡ºÇ¿·S¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡8·î24Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¿ùºê¥¢¥Ê¡£¡Ö»º¸å½é¤á¤ÆÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡¡¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍú¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤âÍú¤±¤¿¡¡¥Ù¥ë¥È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆü¤«¤Ê¤ê¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤¹¤¬¡¡µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤â¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö#ÈþÍÆ±¡¡×¡Ö#½©¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÍÆ±¡¤Ç¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùºê¥¢¥Ê¤Ï2001Ç¯¤Ë¿®±ÛÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡£Âà½ê¸å¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢03Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Ë¤å¡Á¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£11Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡ÈÁáÄ«¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¡¢¥Õ¥¸¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡ÖKEIBA¡¡BEAT¡×¤Ê¤É¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¡£2015Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢16Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£