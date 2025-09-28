¥í¥·¥¢¡¦¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¡ÖNATO¹¶·â¤Î°Õ¿Þ¤Ê¤¤¡× ¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢NATO¡Ê¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Î¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï27Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤·¡¢NATO¤¬²áµî¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤êÅìÊý¤Ø³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏNATOÂ¦¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡ÊNATO¹¶·â¤È¤¤¤¦¡ËÄ©È¯¤ò²¿ÅÙ¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Ï²áµî¤Ë¤â¸½ºß¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¡Ë
¡¡¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢NATOÂ¦¤¬¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤ÏÉÔ²ÄÈò¤À¤È³Î¿®¤µ¤»¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ÎÎ¤Ø¤Î¹¶·â½àÈ÷¤ò¸øÁ³¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ø¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ä¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ø¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢NATO½ô¹ñ¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë