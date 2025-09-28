俳優のオダギリジョーが２８日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。自身が感じた“朝ドラあるある”を明かした。

この日は、オダギリが脚本、監督、出演の映画「ＴＨＥ オリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！！）このヤロウ ＭＯＶＩＥ」で共演する女優の深津絵里、音楽を担当したＥＧＯ−ＷＲＡＰＰＩＮ’の森雅樹との鼎談（ていだん）。

深津とは、２０２１年後期・ＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」で初めて共演。オダギリは、深津演じるヒロイン・るいの夫・大月錠一郎を演じた。

オダギリは「『カムカム』のときに初めてお会いしましたけど。でも、結局『カムカム』をお引き受けしたのも、深津さんとお芝居をしてみたいなという気持ちだけだったので。深津さんじゃなかったらきっとやってなかっただろうし。おもしろい作品でしたよね」と振り返った。深津も「もう、みんな愛情がこもった作品だった気がしますね」としみじみ話した。

オダギリは「また大阪のチームだったからよかったですよね」とＮＨＫ大阪放送局の制作による朝ドラだったと説明。「朝ドラって東京、大阪、東京、大阪って作りあうんですよね。東京の朝ドラにめちゃめちゃライバル視してるんですよ、大阪」と明かすと、深津も「あれ面白いですよね」と同意した。

オダギリは「そこが可愛くって。多分、東京は相手にしてないんですよ（笑）。分かんないけど…」と話して、２人の笑いを誘っていた。