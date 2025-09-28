【スプリンターズS／馬場情報】“超絶前残り馬場”でサトノレーヴ、ナムラクレアに灯る黄信号　警戒すべき「単勝10倍超」の逃げ・先行4騎

第59回スプリンターズS（GI、芝1200m）が行われる中山競馬場の馬場情報が28日、JRAより発表された。中山は芝・ダートともに「良」でスタート。

芝のクッション値は「10.3／やや硬め」、芝の含水率はゴール前12.2％、4コーナー12.6％と計測された。

■良好な馬場コンディションで前残りが続出

好天に恵まれた土曜中山は芝・ダートともに終日「良」。午前発表の芝のクッション値は「10.2／やや硬め」。引き続き良好な馬場コンディションで顕著だったのは、前が止まらない馬場傾向だ。

あいさつ代わりに2Rを逃げ馬が制すると、その後も逃げ先行馬が波乱を演出。特にメインレースの秋風Sはピースワンデュック→→ワンダイレクト→トーセンエスクードと逃げ先行馬＆内枠の決着。3連単86万馬券の大波乱となった。高松宮記念でワンツーフィニッシュを決めたサトノレーヴ、ナムラクレアはいずれも中団から後方のポジションを好むタイプで、馬場傾向と掛け合わせれば好走への黄信号が灯る。

■開催を通じて高速馬場傾向

時計面に目を向けると、2勝クラスの芝1200m・勝浦特別で1分7秒6。重賞、ましてや古馬GIのスプリンターズSなら1分7秒台前半もしくは1分6秒台への突入は間違いなさそうだ。先ほどの前残り馬場を照らし合わせると、持ち時計を有しつつ前に行くスピードがあるジューンブレア、ルガル、ペアポルックス、ピューロマジックあたりが波乱の使者となる可能性は十分だ。

2025年スプリンターズ（当日）

┗ゴール前＝芝12.2％｜ダ1.7％

┗4コーナー＝芝12.6％｜ダ1.7％

芝のクッション値＝10.2［やや硬め］

2024年スプリンターズS（ルガル）

含水率

┗ゴール前＝芝13.7％｜ダ5.1％

┗4コーナー＝芝14.1％｜ダ4.6％

芝のクッション値＝10.1［やや硬め］

2023年スプリンターズS（ママコチャ）

┗ゴール前＝芝13.3％｜ダ4.9％

┗4コーナー＝芝14.1％｜ダ2.7％

芝のクッション値＝8.8［標準］