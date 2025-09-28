ÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬ÌÜ·â¡¡¥¿¥¯¥·¡¼ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ½÷¥â¥Ç¥ë¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬±¦¼ê¤Ë¡ÄÍç¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡Ê26¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÂçµÈ¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¡¢1¿Í¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤òÂÔ¤Ä¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¡£
¡¡¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢±¦¼ê¤Ë¡¢³Ú²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÊÛÅö¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤ï¤ó¤Ñ¤¯¡£ÂÞ¤Ë¤âÆþ¤ì¤ºÍç¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡¡°Õ³°¤Ê»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£