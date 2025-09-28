ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）が、27日に放送されたフジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケSP」に出演。驚きの兄弟関係を明かした。

ジュニアらがゲストと酒を飲みつつトークするバラエティー番組で、今回は久々に全国ネットで放送された。おぎやはぎ矢作兼（54）、お笑いタレントふかわりょう（51）らと話している中でジモンは、自身の家族について話し出した。

ふかわから「ごきょうだいいらっしゃいますか？」と聞かれたジモンは「兄貴がいます。年子なんです。俺とそっくりで」と答えた。

そして兄との“異常な関係”を自ら告白し「新幹線のエピソードがあって、久々に会うじゃないですか。パッと会った瞬間、通路でボンボンボンッって殴り合いするんですよ」と話した。

ダチョウ倶楽部の肥後克広が補足し「これは、本当の話なの。1回、プライベートで“ジモンの実家に行こう”ってなって。ここだよ、って電車降りたの。そしたらホームの向こうから（兄が）走ってきて、（いきなり）ケンカしだしたのよ。“オオッ”って（驚いて）見てて、そしたら（その後ジモンが）“兄ちゃん久しぶり。強くなったな”って（握手してハグする）」とジモン兄弟殴り合いの目撃談を話した。

共演者らは驚きの声を上げ、肥後は「こいつもいかれてるけど、兄ちゃんもイカれてるの」と解説していた。