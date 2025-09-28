»³ËÜÉñ¹á¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¸ÀµÚ¡Ö´²¼ù¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤òÂç»ö¤Ë¡×Î¾¿Æ¤Î¿¹¿Ê°ì¡¦¾»»Ò¤Ë¿¨¤ì
½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ç¡¢É×¤ÇMY FIRST STORY¤ÎHiro¡Ê31¡Ë¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¡£µÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¿¹¿Ê°ì¡¦¿¹¾»»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Hiro¤ÏÍÄ¾¯»þ¡¢Î¾¿Æ¤¬Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¡ÖËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¡¢10ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤É¤ì¤À¤±¿Æ¤È²á¤´¤·¤¿¤«¤Ç¡¢¤¤Ã¤È´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÀµÄ¾¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅÇÏª¡£Â¾¿ÍÉÔ¿®¤È¤Ê¤ê¡Ö²¿¤·¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ÖÁ´¤¯ÌµÂÌ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤Î·Ð¸³¤¬¡Ä¤¢¤Î¤³¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£¡¢¤½¤¦»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÎÊÑ²½¤âÌÀ¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡£ËÍ¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà»áÈà½÷¡¢¤È¤¤¤¦¸ýÌóÂ«¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤¦1¸Ä¿¼¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤ËÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Éñ¹á¤â¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÍ¤âËÜ¿´¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¡¢¿·¤·¤¯¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ÈÂ²¤Î·Á¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂè2ÊâÌÜ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»³ËÜ¤È¤Î·ëº§¤¬Å¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Hiro¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤â¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÉáÄÌ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³´¶³Ð¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¶¦Æ¯¤¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢´²¼ù¡ÊHiro¡Ë¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤ÏºòÇ¯¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈMC¤ò¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¡£¸åÇ¤¤ÏËÙÅÄ¿¿Í³¤¬Ì³¤á¤ë¡£