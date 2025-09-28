敵地マリナーズ戦はスタメン外れる

米大リーグ、ドジャース・大谷翔平投手がワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦（30日、日本時間10月1日）に先発登板する可能性が浮上した。27日（同28日）の敵地マリナーズ戦でスタメンから外れた大谷は、ブルペンで投球練習。米記者がXに意味深な投稿をしている。

2年連続の世界一を狙うドジャースは、今季プレーオフ（PO）はWCSから登場する。30日（日本時間10月1日）の初戦の先発投手について、米記者が意味深投稿で情報をもたらした。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は27日（同28日）、自身のXを更新。「デーブ・ロバーツ監督は、WCシリーズの第1戦の先発投手を明言することを避けたが……ショウヘイ・オオタニはブルペン投球を終えたところだ」とつづった。

この日の敵地マリナーズ戦でスタメンから外れた大谷は、ブルペンで投球練習。海外ファンも「彼（ロバーツ監督）が明言を避けたなら、控えめに言ってもオオタニということだ」と反応した。

大谷は23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回無失点の好投でレギュラーシーズンの最終登板を終えた。WCSの初戦マウンドに上がれば中6日。投打でチームに勢いをつける可能性が出てきた。



