山本舞香「旦那です」夫・マイファスHiroと夫婦初共演「アナザースカイ」ラストMCで感謝伝える
【モデルプレス＝2025/09/28】女優の山本舞香が、9月27日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（よる11時〜）に出演。MCを務めた同番組を卒業し、想いを語った。
【写真】山本舞香＆マイファスHiro、夫婦初共演ショット
2024年10月から同番組のMCを務めた山本。この日は夫でロックバンド・MY FIRST STORYのHiroをゲストに迎え夫婦初共演となった。
番組冒頭には「今夜のゲストはMY FIRST STORYのHiroさんです」と紹介した山本に、Hiroは即座に「旦那です。でいいよ、もう！」と笑顔でツッコミ。山本もすぐに「旦那です〜！」と満面の笑みで紹介した。
折しもこの日は山本が同番組を卒業する日。番組の終わりにMCの今田耕司から「結婚もされて環境も変わって、こんなスピードで抜いていったやつ初めて！」と声をかけられた山本は、Hiroからサプライズとして渡された花束に「わ〜！」と歓声をあげた。
山本は「1年間で50人ぐらいのゲストの方のその人生を聴くという時間をいただいて、私自身の人生の中でも『あ、こういう生き方もあるんだ、私もこうしてみようかな』って思えることがすごく増えたので、忙しい中でもすごく息抜きできる場所になっていました」と自身にとっての「ANOTHER SKY」の存在について口に。「1年間すごく短かったですが、本当に感謝しています」と感謝を口にすると、最後は「MY FIRST STORYのHiroさんでした！」と紹介の言葉と笑顔で番組を締めくくった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
