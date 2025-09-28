オシャ見え狙うなら黒より“この色”！【studio CLIP】大人の秋に♡「茶色バッグ & シューズ」

今シーズンも引き続きトレンドのブラウンカラー。いつも黒を選んでいる人も、ブラウンに変えるだけで今っぽくおしゃれな雰囲気をまとえそう。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、大人の秋コーデに活躍しそうな「バッグ & シューズ」をご紹介。こっくり深みのある色合いで、秋ムードも一気に高まるブラウンアイテムは、今すぐコーデに取り入れたくなるかも。

おしゃれ見えも実用性も備わった優秀ショルダーバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶフェイクレザーショルダーバッグ」\2,345（税込・セール価格）

高級感のあるレザー調素材が、大人コーデにぴったりのショルダーバッグ。約650gの軽量設計。底面をカーブさせ、体にフィットしやすい構造に。肩にかかる負担を軽減させる太めのショルダーストラップや、仕分けに便利な10個のポケットなど、使い心地の良さにとことんこだわっているのが特徴。ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

収納力も◎ オンオフ使えるスクエアバッグ

【studio CLIP】「ワンハンドルスクエアバッグ」\6,490（税込）

レザー調素材がリュクスなムードを演出。落ち着いたブラウンカラーと、無駄を削ぎ落とした洗練されたデザインで、コーデを格上げできそうなスクエアバッグ。シンプルで服装を選ばず合わせやすいバッグは、オンにもオフにも幅広いシーンに活躍しそう。約330gの軽量設計。A4サイズの書類や500mlのペットボトルなどもすっぽり入る、収納力の高さも魅力的。

ディテールにこだわった高見えシューズ

【studio CLIP】「ループカットフラットシューズ」\4,690（税込）

丁寧に編み込んだような、型押しデザインが高見えするシューズ。メタリックゴールドカラーのパーツを付けたドローコードは、コーデのアクセントになるだけじゃなく、フィット感を簡単に調節できるのも嬉しいポイント。チラリと見える足の甲が抜け感も演出します。クッション性のあるインソールで履き心地の良さも期待大。

クラシカルスタイルの足元で映えるローファー

【studio CLIP】「軽量厚底ローファー」\4,990（税込）

クラシック回帰の流れから、定番ながらあらためて注目されているローファー。こちらのローファーは、厚底タイプでモードな雰囲気を演出。こっくりと深みのあるブラウンカラーで、コーデを格上げできそう。公式オンラインストアによると「ボリュームのあるソールですが軽量に仕上げてあり、柔らかなインソールで履き心地も楽ちん」とのこと。毎日のお出かけにヘビロテしたくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：mana.i