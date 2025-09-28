◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１０時４０分開始予定）、敵地・マリナーズ戦のスタメンを外れた。大谷がスタメンを外れるのは、８月２１日（同２２日）の敵地・ロッキーズ戦以来３３試合ぶり。真美子夫人の第１子出産に伴う「父親リスト」入りによる欠場２試合を含めて、今季４試合目のスタメン外となった。ロバーツ監督は休養目的であるとして「彼は今夜は出場しない」と、代打での出場もない見通しであることを断言し、「あしたはプレーするよ」とレギュラー戦最終戦の２８日（同２９日）は出場することを明言した。

個人タイトルよりも、チームでの頂点を優先させた模様だ。ドジャースは２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝が決定。２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦はベッツ、フリーマン、エドマンら一部の主力が休養のため欠場した。だが、大谷はシュワバー（フィリーズ）と２本差の本塁打王争いもあって出場したが、３打数無安打に終わった。

この日途中出場する可能性はあり、最終戦となるあす２８日（同２９日）に複数本塁打を放つことも考えられるが、３０日（同１０月１日）からのポストシーズンへ向けて休養を優先させた見込みだ。前日２６日（同２７日）にはロバーツ監督が大谷にも休養が必要か尋ねたというが「私は彼に聞いたが、彼は『それは私（ロバーツ監督）の判断だ』と言った」と明かしていた。この日は「１番・指名打者」でエドマンが出場。エドマンは足首などの痛みを抱えているとあって、指揮官は「最終的には、トミー（エドマン）が守備はできないけれども、打席を必要としていたので、それで翔平を外す決断をしやすくなった。彼（翔平）はチームメートで打席が必要な人がいるかを気にしていた」と説明した。