◇東京六大学野球秋季リーグ戦第3週第2日 慶大 ― 明大（2025年9月28日 神宮）

創立100周年を記念して行われているレジェンド始球式に、明大OBで本紙野球評論家の広沢克実氏（63）が登板した。

広沢氏は明大時代、2季連続首位打者、4試合連続本塁打など強打者として活躍し、84年のロサンゼルス五輪では日本代表のメンバーとして決勝の米国戦で本塁打を放ち、金メダル獲得に貢献した。同氏が付けた背番号「25」は監督が認めた強打者が付ける背番号として受け継がれている。

ヤクルトにドラフト1位で入団。巨人、阪神でも活躍し、打点王を2度獲得した。時間が許せば今でも春、夏のキャンプやグラウンドを訪れて後輩の指導にあたり、六大学の解説でも活躍している。

始球式では「3日前にギックリ腰をやっちゃったから」とストライク投球とはならなかったが、ノーバウンド投球でスタンドから大きな拍手を浴びた。「島岡御大の下で4年間やれたというのが全て。19年間プロでやれたのも明治でやれたから。茨城で産湯をつかり、神宮で育ててもらいました」と笑顔で振り返っていた。