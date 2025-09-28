TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡×¤è¤ê¡Ö¥¢ー¥ê¥ã¡×¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥º¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½9·î28Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Ï¡¢Æ±¼Ò¹âÉÊ¼Á¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF:NEX¡×¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢ー¥ê¥ã 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖFURYU HOBBY MALL¡×¤Û¤«¤Ë¤Æ9·î28Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯6·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï20,900±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¥¢ー¥ê¥ã¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¥¢ー¥ê¥ã¤é¤·¤¤²ÄÎù¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÈù¾Ð¤ß¤ÎÉ½¾ð¤ä´ù¤ËºÂ¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢ー¥ê¥ã 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
9·î28Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§20,900±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó200mm(ÂæºÂ´Þ¤Þ¤Ê¤¤)
(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners