À¸¶ðÎ¤Æà¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅöÌÌ¤Î´Ö¡ÖµÙ±é¡×¡¡¡Ø¿åÃ«Àé½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤¬Êó¹ð¡¡ÂåÌò¤âÈ¯É½
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡Ê29¡Ë¤¬¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¿åÃ«Àé½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢µÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤www¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÀ¼¤Ç¤¿¡×ÃË»Ò³ØÀ¸¤ËÊ±¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿À¸¶ðÎ¤Æà
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡Û¡Ø¿åÃ«È¬½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡ÙÂåÌò¾å±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ø¿åÃ«È¬½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹À¸¶ðÎ¤Æà¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢µÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÂåÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥Ê¡¦¥ê¥ô¥Ô¡¼¥¹Ìò¡¡¿¢Â¼ÍýÇµ¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÂåÌò¾å±é¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¼Â»Ü¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤www¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÀ¼¤Ç¤¿¡×ÃË»Ò³ØÀ¸¤ËÊ±¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿À¸¶ðÎ¤Æà
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡Û¡Ø¿åÃ«È¬½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡ÙÂåÌò¾å±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ø¿åÃ«È¬½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹À¸¶ðÎ¤Æà¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢µÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÂåÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥Ê¡¦¥ê¥ô¥Ô¡¼¥¹Ìò¡¡¿¢Â¼ÍýÇµ¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÂåÌò¾å±é¤ËÈ¼¤¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¼Â»Ü¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£