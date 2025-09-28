出張が多い私に同僚から「年会費3万円」の“プラチナカード”を勧められました。年会費分の価値はあるのでしょうか？

プラチナカードとは何か？

プラチナカードは一般カードやゴールドカードの上位に位置づけられるクレジットカードです。年会費は一般的に高めに設定され、その分だけサービスの幅が広がります。年会費が3万円程度のものはプラチナカードの中では比較的低～中間的な価格帯で、10万円を超えるカードも存在します。高額な会費を支払う代わりに、空港ラウンジの利用や旅行保険、ホテル優待といった特典がついてくるのが特徴です。

ただし、会費が高いからといって自動的に得をするわけではありません。カード会社が用意している特典や優待を、自分がどれだけ利用できるかが重要です。出張が多い人にとっては、空港やホテルでの優待、手厚い保険といった特典が日常的に役立つため、年会費を投資と考えれば十分に回収できる場合もあります。



出張者にとって魅力的な特典・サービス

プラチナカードの魅力は、出張や旅行のシーンで力を発揮するサービスが揃っている点にあります。国内主要空港に設けられたラウンジを無料で利用できるサービスは、フライト前の待ち時間を快適に過ごせるため人気です。

さらに、世界中の空港ラウンジを利用できる「プライオリティ・パス」が付帯するプラチナカードもあり、長時間の海外出張では大きな助けになります。ただし、利用できる回数や同伴者料金などの条件はカードごとに異なります。

ホテルに関しても、特定の高級ホテルで客室アップグレードや朝食無料、レイトチェックアウトといった優待を受けられるケースがあります。こうした特典を活用すれば、宿泊費や食費を抑えながら快適な滞在を実現できます。さらに、出張のたびに心配になる病気や事故への備えとして、プラチナカードには旅行傷害保険が手厚く付帯していることが多いのも安心材料です。海外での医療費は高額になりがちですが、カードの旅行保険を活用すれば、補償内容の範囲内で自己負担を軽減できる場合があります。

また、忙しいビジネスパーソンにとって便利なのが、コンシェルジュサービスです。出張の際の交通手段やホテルの予約、現地でのレストラン探しなどを代わりに手配してくれるため、時間の節約につながります。目に見える金額以上に、こうした「手間の軽減」に価値を感じる人も多いのです。



年会費を超える価値を引き出す使いこなしの条件

ただし、プラチナカードの特典を十分に活用できなければ、年会費3万円はただの出費に終わってしまいます。出張の回数が少なかったり、利用する空港やホテルが優待対象外だったりすると、せっかくの特典を生かせません。実際に得をするためには、自分の出張スタイルとカードのサービス内容がどれだけ重なるかを考える必要があります。

また、特典の存在を知っていても、使い忘れてしまえば意味がありません。年に数回でも空港ラウンジやホテル優待を活用し、保険やコンシェルジュを必要に応じて利用すれば、年会費の元は十分に取れるケースが多いでしょう。

逆に「特典を使うのが面倒」「申し込みや予約が手間」と感じてしまうと、サービスを受ける機会が減り、年会費が無駄になる可能性が高まります。つまり、使いこなす意欲と計画性がある人こそ、プラチナカードを活用できるのです。



まとめ

年会費3万円のプラチナカードは、出張や旅行が多く、その際にラウンジやホテル優待、旅行保険を積極的に活用できる人にとっては、十分に元を取れる可能性があります。逆に出張が少なく、特典をほとんど利用しないのであれば、年会費が無駄になるリスクが高いでしょう。

最終的には、自分の出張頻度や利用する空港・ホテルがカードのサービス内容に合っているかどうか、また特典を活用する意欲があるかどうかが判断のポイントになります。もし条件が合えば、プラチナカードは単なる支払い手段を超えて、出張を快適にし、安心をもたらしてくれる頼れる存在になるでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー