aespa・カリナ、ミラノで世界を驚愕させた「AI美貌」

ガールズグループaespaのカリナが、ミラノでグローバルファッションアイコンらしい存在感を放った。

【写真】カリナ、非現実的な“マネキン体型”に視線集中

カリナは現地時間9月25日、イタリア・ミラノで開かれたプラダの2026年春夏ウィメンズファッションショーにブランドアンバサダーとして出席。「AI美貌」と呼ばれる洗練されたビジュアルと唯一無二のオーラで会場を圧倒した。

この日カリナは、10月末に発売予定のプラダ2025年ウィンターコレクションを取り入れ、エレガントかつモダンなテーラリングが際立つベルベットジャケットにグレーのデニムパンツ、シンプルなレザーパンプスを合わせてスタイリッシュなルックを完成させた。

(写真提供=SMエンターテインメント)

今年2月の「2025年秋冬」ファッションショーに続き、今年すでに2度目のファッションショー出席となったカリナは、真剣な表情でショーを観覧する一方、自分を見に訪れた世界中のファンとも積極的に交流し、特別なファンサービスで愛らしい魅力を披露した。

(写真提供=SMエンターテインメント)

カリナが所属するaespaは、10月4〜5日の福岡公演を皮切りに、1万人以上規模の日本アリーナツアーを開催する予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。