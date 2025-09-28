【モエ(水着) 1/7スケールフィギュア】 9月28日10時より予約開始 2026年6月 発売予定 価格：18,920円

フリューは、同社高品質ホビーブランド「F:NEX」にてフィギュア「モエ(水着) 1/7スケールフィギュア」を通販サイト「FURYU HOBBY MALL」ほかにて9月28日10時より予約受付を開始する。発売は2026年6月を予定し、価格は18,920円。

本商品はゲーム「ブルーアーカーイブ」より水着姿のモエを1/7スケールフィギュア化したもの。メガネを外した表情やツインテールなどが再現されている。

アプリ内のイラストをもとに立体化され、羽織ったジャケットにはリアルなシワ表現が施され、素材感や少しだぼついた袖などが造形されている。

手にしたロケット型の浮き輪は、夏らしい雰囲気を演出するとともに、モエの趣味である「打ち上げ花火」を思わせる遊び心あふれるアイテムとなっている。

さらに、「FURYU HOBBY MALL」限定特典として差し替えパーツが付属する。

スケール：1/7

サイズ：全高約265㎜(台座含む)

