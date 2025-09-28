「あなたの子どもでしょ？」と叫びたい。ウンチのオムツ替えを拒否する夫【ママリ】

夫と息子、せっかくお出かけに行ったのに…

２歳息子と旦那、2人でおでかけ👨‍🦰👶



もしもの時のオムツも持たせた！！



2人で出かけてくれてとてもありがいのだが、、



「息子くんウンチしたから帰るわ」

と旦那からLINE。



いや、替えてあげて？

帰ってきてママに替えてもらおうとしてるよね？



旦那は日頃から「俺ウンチ無理」って言ってます💩

夫婦で育児にかかわっていると、頑張っていてもお互いに「得意・不得意」な部分が出てきますよね。例えばご飯を食べさせるのは得意だけど、寝かしつけは苦手、とか絵本を読むのは得意だけど体を動かす遊びは苦手…など。そうした部分をお互いにカバーし合って育児ができればいいですが、子どもに対する基本的なケアの部分は苦手でも逃げずに取り組みたいもの。しかし現実はそうとばかりもいかないようです。この記事では夫が子どもの「ウンチの時のおむつ替え」を嫌がる投稿を紹介します。

普段からウンチのおむつ替えはできないと言っているという投稿者さんの夫。投稿者さんの気持ち的には「替えてあげてよ」ということらしいですが、どうにも夫はその作業から逃げ続けているようですね。



投稿者さんの夫が普段どの程度育児にかかわっているのかは分かりませんが、一緒に育児をしている者からすると「ウンチのおむつ替えくらいやってよ」という気持ちになるのも分かります。

おむつ替えについてはいろいろな意見が

夫が子どものウンチのおむつを替えられないという投稿についてはいろいろな意見が寄せられていました。

お疲れ様でした💦

うわーわかります

匂いとかで私より先に気づいても

投稿者さんの夫と同じように、子どものウンチのおむつ替えを妻がやるように仕向ける夫は投稿者さんのお家以外にもいるようですね。確かにウンチのおむつ替えはニオイがどうしてもしんどいという人もいるでしょう。ですから、家族の中で分担を決めている家庭もあるかもしれませんね。



ただ、そうした分担もなく相手に一方的に押し付けるのはちょっと大人げないように思います。どうしても自分ができないのであれば、代わりに相手がどうしても無理、ということを率先して取り組むように話し合えるといいのかもしれませんね。

