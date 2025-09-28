¡Ö²ÈÄÂÊÂ¤ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×Èù¾Ð¤à±Ä¶È¥Þ¥ó¤È·ÀÌó¤·¤Æ26Ç¯¡£61ºÐ²ñ¼Ò°÷¡¢ÁÛÄê³°¤Î¶ì¶¤Ë¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡Ä¡×¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤Ïº£¤Î²ÈÄÂ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤à¤·¤í¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆÀ¤Ç¤¹¤è¡×--¤½¤ó¤Ê±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢35ºÐ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Àº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦61ºÐ¡Ë¡£¤¢¤ì¤«¤é26Ç¯¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤Ç¼ýÆþ¤Ï·ã¸º¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Ï1,200Ëü±ß¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æ±À¤Âå¤Ê¤é·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢½»Âð¥í¡¼¥óÇËÃ¾À£Á°¤Î¸½¼Â¤ò¡¢FP¤Î»°¸¶Í³µª»á¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÄÂ9Ëü±ß¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä26Ç¯¸å¤Î¸½¼Â¤Ï·î15Ëü±ß¤Î½Å²Ù
¡ÖÅö»þ¤Î²ÈÄÂ¤¬9Ëü2,000±ß¡£±Ä¶È¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤â·î9Ëü±ßÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾º¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¿º´Æ£ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦61ºÐ¡Ë¡£1998Ç¯¡¢35ºÐ¤Î¤È¤¤Ëºë¶Ì¸©Æâ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò4,800Ëü±ß¤Î35Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Î¹¯»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦58ºÐ¡Ë¤â¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾º¿Ê¤¹¤ì¤ÐµëÎÁ¤â¾å¤¬¤ë¡£Í¾Íµ¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹ØÆþÅö½é¡¢·î1Ëü2,000±ß¤À¤Ã¤¿´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ï¡¢ÃÛ20Ç¯¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÃÍ¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ç½¤Á¶Èñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï·î3Ëü5,000±ß¡£¤µ¤é¤Ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬Ç¯12Ëü±ß¡Ê·î³ä¤ê¤Ç1Ëü±ß¡Ë¡¢²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢½»µïÈñ¤Ï·î15Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ä¶È¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ø²ÈÄÂÊÂ¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ëè·î¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤15Ëü±ß¡ÊÇ¯2²ó¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¾º¿Ê¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤¬Âç³Ø¼õ¸³¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»äÎ©Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡ÃË¤Î¹â¹»¼õ¸³¤â½Å¤Ê¤ê¡¢²È·×¤Ï²Ð¤Î¼Ö¾õÂÖ¤Ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤éÊäÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ55ºÐ--Ìò¿¦ÄêÇ¯¤Ç·î¼ý¤Ï42Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤Ø¤È12Ëü±ß¥À¥¦¥ó¡£ºÊ¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢½»µïÈñ¤À¤±¤Ç·î¼ý¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È5Ç¯¡¢Âà¿¦¶â¤â¤¢¤ë¤·¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂà¿¦¶â¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë60ºÐ¤Î¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤ÇµëÍ¿¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÎÈ¾Ê¬Äø¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ...¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¤Î¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ÏÌó1,200Ëü±ß¡£·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º9Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï18Ëü±ßÄøÅÙ¡£ºÊ¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå10Ëü±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â28Ëü±ß¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤ò´Þ¤á¤ë¤È½»µïÈñ¤À¤±¤Ç·î¼ý¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡Ö¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡áÊÖ¤»¤ë¡×¤Îºø³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÆÃ¼ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60ÂåÀ¤ÂÓ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ÏÊ¿¶Ñ733Ëü±ß¡¦Ãæ±ûÃÍ120Ëü±ß¤ÈÐªÎ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó18¡ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬1,000Ëü±ßÄ¶¤Î»ÄºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡Ö²ÈÄÂÊÂ¤ß¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÖÀÇ¹þÇ¯¼ý¡×¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¼ÚÆþ³Û¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍ»»ñ¿³ºº¤Ï¡¢¿½¹þ»þ¤ÎÀÇ¹þÇ¯¼ý¤ò´ð¤ËÊÖºÑÈæÎ¨¡ÊÇ¯¼ý¤ËÀê¤á¤ëÇ¯´ÖÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹ç¡Ë¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë25¡Á35¡ó°ÊÆâ¤Ê¤é¡ÖÊÖºÑ²ÄÇ½¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·×»»¤Ë¤Ï55ºÐ°Ê¹ß¤Î¼ýÆþ¸º¾¯¤Ï°ìÀÚ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î²È·×´ÉÍý¤Ï¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢35ºÐ»þÅÀ¤ÎÇ¯¼ý580Ëü±ß¤Ç·×»»¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯´ÖÊÖºÑ³Û138Ëü±ß¡Ê·î9Ëü±ß¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ30Ëü±ß¡Ë¤ÏÊÖºÑÈæÎ¨23.7¡ó¡£¡Ö½½Ê¬ÊÖºÑ²ÄÇ½·÷¡×¤È¤µ¤ì¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌó30% ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö°Ý»ýÈñ¡×¤Î·Ú»ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÈÄÂÊÂ¤ß¡×¤È¤¤¤¦±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Î¤ß¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î½»µïÈñ¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤È¤È¤â¤Ë°Ý»ýÈñ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Î»î»»¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÂà¿¦¶â¿ÀÏÃ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂà¿¦¶â¤Ç°ì³çÊÖºÑ¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×--¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤âÅö½é¤ÏÂà¿¦¶â¤Ç¤Î´°ºÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤Î°ìÉô¤¬´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê±¿ÍÑ¤òÁªÂò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ùµë³Û¤Ï1,300Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´³ÛÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤éÏ·¸å»ñ¶â¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ»Ä¤»¤ÐËè·î¤ÎÊÖºÑ¤ÏÂ³¤¯¡£¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤â¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÇËÃ¾¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë3¤Ä¤ÎÂÐºö
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂÐºö1¡§ÄêÇ¯»þÅÀ¤Î¡Ö¿¿¤Î½»µïÈñ¡×¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë
¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¿¿¤Î½»µïÈñ¡×¤ò·×»»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë55ºÐ°Ê¹ß¤Î¼ýÆþ¸º¾¯¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢ÊÖºÑ³Û¤¬ÄêÇ¯¸å¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿å½à¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë3³äÁ°¸å¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ¯¤Â³¤±¤Æ¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤äºÆ½¢¿¦¤â¡¢ÊÖºÑ·×²è¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¡üÂÐºö2¡§¡ÖÉôÊ¬Åª·«¾åÊÖºÑ¡×¤ÇÃå¼Â¤Ë»Ä¹â¤ò¸º¤é¤¹
Âà¿¦¶â¤Ç¤Î°ì³çÊÖºÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢50Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤é·×²èÅª¤Ë·«¾åÊÖºÑ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄêÇ¯»þ¤Î»Ä¹â¤ò°µ½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤ÇÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯³Û¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸ÇÄê¤ÇÄã¶âÍø¤Ê¤éÅê»ñ¤ÇÁý¤ä¤¹ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¡¢¼ÚÆþ¾ò·ï¤Ë±þ¤¸½ÀÆð¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë»ÑÀª¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡üÂÐºö3¡§¡Ö½»¤ßÂØ¤¨¡×¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë
¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï°ìÀ¸¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹ØÆþ»þ¤è¤ê¹â¤¤ººÄê³Û¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨Àè¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Î©ÃÏ¤äÃÛÇ¯¿ô¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤âÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè·î15Ëü±ß¤Î½Å²Ù¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë³Ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤â½»¤ßÂØ¤¨¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¶â³Û¡×¤È¡ÖÊÖ¤»¤ë¶â³Û¡×¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥é¥«¥óÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢º£¤³¤½¸½¼ÂÅª¤ÊÊÖºÑ¥×¥é¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»°¸¶ Í³µª
¥×¥ìÄêÇ¯ÀìÌçFP®