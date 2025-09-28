＜速報＞“ツアー史上最多”の大混戦…最終日最終組がスタート！ 開始からバーディ合戦の展開に
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの宮城大会は、最終ラウンドに突入した。2日目終了時点で、6人が首位に並ぶ大混戦。この人数は、最終日前日のトップの人数としてツアー最多タイという団子状態だ。
【写真】葭葉ルミが“+4” これが魔の15番パー3
最終組はトータル4アンダーの後藤未有、工藤遥加、そして2週連続優勝がかかる神谷そらの3人が午前8時58分にスタートした。その1組前から吉本ここね、三ヶ島かな、穴井詩が競技を開始している。すでにスタートからバーディが飛び交い、後藤、神谷に加え、スタート3連続バーディの菅楓華がトータル5アンダーの首位に立っている。宮田成華、佐藤心結、ルーキーの徳永歩といった面々も4アンダーグループに飛び込んできている。最後まで目が離せない展開になりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
毎日更新！ 第2回リランキング表
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子OP リーダーボード
8月にゴールインしていた葭葉ルミ 結婚報道後は祝福続々「うれしかった」
五輪メダリストが特別ゲストで登場 宮里藍がジュニア選手に“世界1位へのメソッド”を伝授
シニアプロNO.1決定戦は最終日へ 史上4人目の快挙かかるT・スリロット「ファイティン！」
【写真】葭葉ルミが“+4” これが魔の15番パー3
最終組はトータル4アンダーの後藤未有、工藤遥加、そして2週連続優勝がかかる神谷そらの3人が午前8時58分にスタートした。その1組前から吉本ここね、三ヶ島かな、穴井詩が競技を開始している。すでにスタートからバーディが飛び交い、後藤、神谷に加え、スタート3連続バーディの菅楓華がトータル5アンダーの首位に立っている。宮田成華、佐藤心結、ルーキーの徳永歩といった面々も4アンダーグループに飛び込んできている。最後まで目が離せない展開になりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
毎日更新！ 第2回リランキング表
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子OP リーダーボード
8月にゴールインしていた葭葉ルミ 結婚報道後は祝福続々「うれしかった」
五輪メダリストが特別ゲストで登場 宮里藍がジュニア選手に“世界1位へのメソッド”を伝授
シニアプロNO.1決定戦は最終日へ 史上4人目の快挙かかるT・スリロット「ファイティン！」