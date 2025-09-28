女優の南果歩（61）が27日、自身のインスタグラムを更新。30歳になった長男からのサプライズに涙を流したことを明かした。

「9月のある日 可児市のお稽古場にこんな花束が届きました」と真っ赤のバラの花束を持つ写真などをアップ。

「この日は息子の30歳のお誕生日。このお花は息子からのサプライズでした」とつづり、息子がいつも誕生日に花束をくれるとし、「ヤラレタ 思わず涙が溢れて止まらなかった」と息子からのうれしいサプライズに稽古場で号泣したことを明かした。

「30年前の出産時、私は生死の境を彷徨いました。緊急帝王切開で生まれた息子は保育器へ。そして私はICUへ。ボンヤリとした頭で、私に何かあれば息子は母を知らずに育つことになるのかと、居ても立っても居られず、息子への思いをビデオに撮って残しました」と回顧。「そのビデオは幸い、日の目を見ることも無く、私はもう一度生き直すことができました」とつづった。

「そして息子という新しい命と向き合った30年。私を母にしてくれてありがとう。息子の優しさに触れ、今、舞台に立てる幸せを噛み締めています」と南。「きっとお花を手配してくれた娘にも感謝です 家族の応援を受けて、私は舞台に立ちます。素晴らしく面白い作品に巡り会えたことにも感謝です 劇場でお待ちしています」と呼びかけた。

南は1995年、ミュージシャン・作家の辻仁成と結婚。1男をもうけたが、2000年3月に離婚。2005年12月、俳優の渡辺謙と再婚したが2018年5月17日に離婚した。