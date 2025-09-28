ÊÆ¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¶¨µÄÍ×µá¡¡À©ºÛºÆÈ¯Æ°¤Ç¹ñÌ³Ä¹´±
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï27Æü¡¢ÂÐ¥¤¥é¥ó¹ñÏ¢À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤òÍ×µá¤·¤¿¡£³°¸ò¸ò¾Ä¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¹ç°Õ¤¬¥¤¥é¥ó¤ÈÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï°ú¤±ä¤Ð¤·¤ä¤´¤Þ¤«¤·¤ò¤»¤º¡¢À¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¹ç°Õ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³Æ¹ñ¤ÏÄ¾¤Á¤ËÀ©ºÛ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ©ºÛºÆÈ¯Æ°¤Î·èÄê¤Ï¡¢À¤³¦¤¬¶¼¤·¤äÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂÐ±þ¤òÍÆÇ§¤»¤º¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£