ºòÇ¯·ëº§¤Î»³ËÜÉñ¹á¡¡¡ÖÃ¶Æá¤Ç¤¹¡×¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¡ÖÊÑ¤Ë¶ÛÄ¥¡×¡¡¼ýÏ¿Á°¤Ë¤ÏÉ×¤¬¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÉ×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¼ýÏ¿³«»ÏÁ°¤Î±ÇÁü¤âÎ®¤µ¤ì¡¢¸þ¤«¤¤¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Hiro¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»³ËÜ¤Î´é¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤´¤ß¤òÊ§¤¦¾ìÌÌ¤â¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö¤¢¤é¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»³ËÜ¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¥²¥¹¥È¤ÏMY FIRST STORY¤ÎHiro¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Ã¶Æá¤Ç¤¹¤Ç¤¤¤¤¤è¤â¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¾Ð´é¤Ç¡ÖÃ¶Æá¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ×ÉØ½é¶¦±é¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö½é¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿´¶¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëº£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÊÂØ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¡×¤ÈHiro¤ÈÀÊ¤òÂØ¤ï¤ê¡¢Hiro¤â¡Ö°û¤ß²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡