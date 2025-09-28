【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が２７日（日本時間２８日）、敵地シアトルでのマリナーズ戦の前に、同チームで球団特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさんとあいさつを交わした。

帽子を取って頭を下げた後、約３分間、笑顔で会話した。

マリナーズの練習中、右翼守備に就いていたイチローさんの元へ、ベンチから出てきた大谷が駆け寄った。ドジャース移籍後、シアトルで試合をするのは今回の３連戦が初めて。前日は山本由伸と佐々木朗希がイチローさんの元にあいさつに行ったが、大谷は試合前の調整を優先したためか、行っていなかった。

イチローさんは今年、日本人初の米国野球殿堂入りを果たした。それについて、大谷は「日本人として誇らしい。やってきたことがそういう形で評価されて、本当にうれしい」と喜ぶ。メジャーを代表する選手になった後輩に対し、イチローさんは「大谷選手の場合は高校生の頃から世界を見据えていた。僕はまず日本のプロ野球選手になること（が目標）で、そこから本当に小さいことを積み重ねてきた結果だった。もう全然、スタートは違う。（自分の能力を）さらに昇華していく、そうしなくてはいけない立場にあると思うので、日本人の心を忘れないで（野球界を）引っ張っていってほしい」と話している。