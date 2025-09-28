46ºÐ¤ÇÁáÂçÂç³Ø±¡Â´¶È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¡¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¡×¡ÖÂ´¶È¤Ï°ì¤Ä¤Î²áÄø¡×¡¡23Ç¯¤ËÄ¹ÃË½Ð»º¤ÇµÙ³Ø
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜºêÀë»Ò¡Ê46¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç³Ø±¡Â´¶È¸å¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¤ÎÂ´¶È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿µÜºê¥¢¥Ê¡£¡ÖÂ´¶È¼°¸å¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¡ÄÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¤Î¤«¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢°ìµ¤¤Ë¿ÈÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Àè½µ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Æþ³Ø¤·¤¿»þ¤ÏºÆº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Â´¶È¤¹¤ë»þ¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤¬¤¤¤Æ¡ÄÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤£³Ç¯È¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡Ä¡×¤ÈÂç³Ø±¡À¸³è¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ó¥ä¥óÂç³Ø¤Ø¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÃ»´üÎ±³Ø¤â¡¢TOEIC¤ÎÊÙ¶¯¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÂ´ÏÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤êÃÇÇ°¤·¤¿¤ê¡¢¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼ø¶È¤â¡¢¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¹©ÌÌ¤Ç¤¤º¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÊÙ¶¯¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ï¡¢ÁÄÊì¤¬ÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤ä´Ä¶¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÎìÔÂô¤ÈÍ¤êÆñ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµÜºê¥¢¥Ê¡£¡ÖÀ®Ä¹¤Î»ÅÊý¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÊÑ²½¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï·´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤È²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤³¤ì¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¤â¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMBA¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£46ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤¬ºÇÀèÃ¼¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é»æ¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤À¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Ñ¥ï¥Ý¡¢¥¨¥¯¥»¥ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¼ã¤¤»Ò¤«¤é³Ø¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î´¶³Ð¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»È¤¦¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊØÍø¤À¤Ê¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¡¢³ô¼°¤ä¡¢´ë¶È¤È¤«¤Î¾ðÊó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Ñ¥ï¥Ý¤â¥¨¥¯¥»¥ë¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À®Ä¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËè²óÊ¹¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤Ë¤â²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÌî¤â¹¤¬¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿À¤³¦¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÂ´¶È¤Ï°ì¤Ä¤Î²áÄø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¬¥¦¥ó¤òÃ¦¤¤¤À»þ¡¢À®¿Í¼°¤ÎÃåÊª¤òÃ¦¤¤¤À»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç¿Í¤À¡¼¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡¼¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«ÀÄ½¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Â´¶Èµ¤Ê¬¤«¤é¼¡¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¤ÏÁáÂçÂ´¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë12Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¡£Æ±Ç¯¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£18Ç¯¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¤Î²ñ¼Ò¡ÖEMARA¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½½¢Ç¤¡£21Ç¯12·î¤Ë10ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÃËÀ¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁáÂçÂç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¡£23Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢24Ç¯10·î¤ËÂç³Ø±¡¤Ø¤ÎÉü³Ø¡£º£·î20Æü¤ËÂç³Ø±¡Â´¶È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£