【衝撃】走行距離による課税も含まれる、石油連盟の"恐怖の提言"

自民党総裁選の候補者5人がそろって廃止を公約したガソリン税の旧暫定税率。だが、その不足を補う“穴埋め”については、「走行距離課税」の構想が以前より物議をかもしている。走行距離課税とは、その名の通り自動車の走行距離に応じて課税される新しい税金のことだ。

報道によれば、内閣官房が提出予定の国土強靱化関連の税制改正要望で、新たな財源確保の検討が求められており、ガソリンなどの燃料に課税する案が挙がっているという。走行距離課税も選択肢に含まれているという"臆測"が広がり、ネットを中心に反発が広がった格好だ。

特に怒りを買ったのは、与野党が年内廃止を合意したガソリン税の旧暫定税率に代わる財源になるとの見方が強まり、看板のすげ替えにしか映らなかったからだ。

SNSなどでは「地方のほうが走る距離が長くなるため、地方経済への打撃は計り知れない」「物流関連のコストがとんでもないことになる」といった趣旨の懸念で埋め尽くされている。

議論そのものは以前からある

"臆測"と書いたように、報道が先走っているのが実態の本事案。とはいえ、この新税プランは単なる思い付きでできたものではなく、かなり前から議論されていたようだ。

石油連盟は昨年6月、令和7年度税制改正要望で、従来のガソリン税ではEV車などが自動車燃料税の課税対象とされていないことを問題視し、欧米では道路利用者の公平な負担の観点から、自動車の種類に関係なく走行距離課税が検討・導入されているとした。

石油連盟は併せて、旧暫定税率の廃止を求めており、自動車用の電気などにも自動車燃料税相当の課税を行い、EVやガソリン車にかかわらず課税の公平性を確保すべきとしている。確かに、ガソリン車だけに負担が偏っている現状を改善する意図には一定の合理性がある。



だが、そもそも旧暫定税率の廃止は、物価高騰にあえぐ国民にとって相当必要性の高いものであり、同政策を公約に掲げた国民民主党の躍進もそれを裏付けている。

走行距離課税が実質的に旧暫定税率の穴埋めをすることになれば、大きな反発が巻き起こることは目に見えている。仮に走行距離課税がスタートした場合、与党に対する風当たりはもちろんのこと、穴埋めを容認した野党は信用を失うことだろう。

もし導入されたら、地方のダメージが大きい？

走行距離課税は、簡単に言えば、走行距離が長いほど支払わなければならない税額が増え、走行距離が短いほど税額が減る仕組みだが、言うまでもなく地方へのしわ寄せが強いものだ。都市部のような自動車を使う場面の少ない地域は、公共交通に切り替えるなどして利用頻度は少なくできるが、地方は自家用車しか移動手段がないことが大半である。

都市部と地方をめぐってはたびたび経済的な格差などが争点になるが、税金の負担の観点からもますます議論を呼ぶことになりそうだ。「経済的な苦しみは、物資の不足としてではなく、アイデンティティの喪失として感じられることが多い」と言ったのは、政治学者のフランシス・フクヤマだ（『アイデンティティ 尊厳の欲求と憤りの政治』山田文訳、朝日新聞出版）。

フクヤマは、収入とステータスの結び付きを承認をめぐる闘争という視点から取り上げた。これは収入だけではなく、税金の負担など受益者に傾斜が生じる状況にも当てはまる。「なぜ、自分たちだけが多額の税金を取られ、かつ最終的に得られる再分配が少ないのか」という不満の蓄積は、階層や世代、地域的な特性に根差すアイデンティティを揺るがす。

経済学者の井手英策らは、日本で長らく採用されてきた「勤労国家レジーム」がいびつな再分配の背景にあると指摘する（井手英策・古市将人・宮崎雅人『分断社会を終わらせる 「だれもが受益者」という財政戦略』筑摩書房）。

「勤労国家レジーム」とは、所得減税と公共投資によって成り立ち、社会保障などは個人と市場に委ねるというモデルだった。だが、それは低成長時代を迎えて行き詰まることになった。一人ひとりの所得の増加に頼ったモデルであったため、高度経済成長期の「所得倍増計画」のように上昇傾向にあるときにしか有効に機能しなかった。

やがて長年にわたる実質賃金の低迷によって中間層は崩壊し、多くの人々が生活苦と老後の不安に見舞われることになった。つまり、高度経済成長期から日本はそもそも「自己責任社会」だったのであり、社会保障は恥を忍んで「施される」との考えが強く、「選別性」「限定性」が生み出されたというのだ。

そのため、誰が得をしているのかという疑心暗鬼が渦巻く「再分配の罠」が広がることになる。「パイが減少し、社会のニーズが変わり、所得も減っていく状況の中では、以上の限定性、選別性は、『既得権』をもつ者への嫉妬やねたみの原因となる」と（同上）。

井手は、この「再分配の罠」について、所得階層間・地域間の不信感が高まる事態を想定していたが、先のフクヤマの議論でも触れたように「負担の分配」においてもまったく同種の罠が待ち構えているのだ。特定の階層や集団だけが恩恵を受けているというフラストレーションは、自分の階層や集団だけが割を食っているというフラストレーションに容易に転化する。

このような「負担の分配」に対する反発が蓄積すればするほど、異なる階層間の緊張は増していくことになるだろう。公共交通が充実している都市部の住民にとって、走行距離課税はどうでもいい話に思えるかもしれない。むしろ、今後利用することもない田舎の道路にお金を払わずに済むと考える向きもあるだろう。しかし、世代間の「負担の分配」に置き換えれば小さな問題ではないことがわかる。

若い世代から上の世代への富の移転

経済学者の小黒一正は、国民が生涯を通じて政府にどれだけの負担をし、受益を得られるかという視点で、世代ごとに推計を行っている。

これを「世代会計」と言い、道路・ダムなどの社会資本や、治安・国防、医療・介護などの公共サービスから得られる受益と、そのサービス供給に必要な税金、保険料といった負担などをカウントするという（『財政危機の深層 増税・年金・赤字国債を問う』NHK出版新書）。





生涯を通じて支払う負担から、生涯に受け取る受益を差し引き、各世代の「生涯純負担」を可視化したのである。

それによると、60歳以上の世代は約4000万円の受益超過、50歳代は約990万円の受益超過である一方で、それ以降の世代が純負担となり、40歳代は約170万円の純負担、30歳代は約800万円の純負担、20歳代は約1100万円の純負担だった。

小黒は、「現行制度では、将来世代や若い世代から上の世代へ、富の移転が行われている。その格差は是正されるどころか、どんどん拡大しつつある」と警鐘を鳴らしている。

ただでさえ、すでに世代間における受益と負担の格差は、医療や介護などのセンシティブな問題でとりわけ炎上を招きやすくなっているが、地域間でも相当な火種を抱えている。

政府は国民の負担に鈍感すぎる

しかも、今回の新税は、老朽化した道路の維持や補修だけではなく、上下水道などにも使われるという情報も出ている。

人によってはインフラ負担の押し付けに感じられるかもしれない。「この地域だけ」「自分だけ」が純負担になっているという意識は、長期的にアイデンティティを傷付け、世代間、地域間の緊張を強めかねない。

けれども、与党をはじめとする為政者は、あまりにもその事実に無自覚であり、根本的な解決とは程遠い急場しのぎを取り続けている。そのような姿勢がポピュリズム政党の台頭を促すだけでなく、回り回って「国家の自滅」を速めることになるのである。

