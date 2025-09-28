¡Ú£Ò£Å£É£Ô¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Û¥é¥ó¥¥ó¥° (9·î26Æü¸½ºß)
¡üº£½µ¤Î£Ò£Å£É£Ô¹âÍø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È45¡Û
½ç°Ì¡¡¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íø²ó¤ê¡¡9/26½ªÃÍ ¡¡·è»»´ü
¡¡1¡¡¡¡<3249>¡¡»º¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡6.32¡¡136,300¡¡¡¡26/01
¡¡2¡¡¡¡<8963>¡¡£É£Î£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6.29¡¡ 67,600¡¡¡¡25/12
¡¡3¡¡¡¡<3459>¡¡¥µ¥à¥Æ¥££Ò¡¡¡¡¡¡¡¡6.03¡¡115,900¡¡¡¡26/01
¡¡4¡¡¡¡<3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.99¡¡ 89,700¡¡¡¡25/08
¡¡5¡¡¡¡<3471>¡¡»°°æÉÔ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡5.98¡¡107,700¡¡¡¡26/01
¡¡6¡¡¡¡<3472>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸£Ò¡¡¡¡¡¡5.87¡¡ 80,300¡¡¡¡25/11
¡¡7¡¡¡¡<3463>¡¡¤¤¤Á¤´¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¡¡¡5.81¡¡130,800¡¡¡¡26/01
¡¡8¡¡¡¡<2989>¡¡Åì³¤Æ»¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.76¡¡115,000¡¡¡¡26/01
¡¡9¡¡¡¡<3492>¡¡¥¿¥«¥é¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.68¡¡ 95,000¡¡¡¡25/08
¡¡10¡¡ <3468>¡¡¥¹¥¿ー¥¢¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡5.67¡¡ 61,600¡¡¡¡26/01
¡¡11¡¡ <2971>¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Ê£Ð¡¡¡¡¡¡5.66¡¡124,100¡¡¡¡26/01
¡¡12¡¡ <8958>¡¡¥°¥í¥Ð¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.60¡¡149,500¡¡¡¡25/09
¡¡13¡¡ <3309>¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡5.53¡¡ 80,200¡¡¡¡25/10
¡¡14¡¡ <3455>¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢£Í¡¡¡¡¡¡5.51¡¡117,900¡¡¡¡26/01
¡¡15¡¡ <8985>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.46¡¡ 88,500¡¡¡¡25/12
¡¡16¡¡ <3470>¡¡¥Þ¥ê¥â¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.42¡¡112,800¡¡¡¡25/12
¡¡17¡¡ <3466>¡¡¥é¥µー¥ë¥í¥¸¡¡¡¡¡¡5.30¡¡144,400¡¡¡¡25/08
¡¡18¡¡ <3281>¡¡£Ç£Ì£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.26¡¡136,300¡¡¡¡25/08
¡¡19¡¡ <3488>¡¡¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡5.23¡¡120,900¡¡¡¡25/08
¡¡20¡¡ <3292>¡¡¥¤¥ª¥ó¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.18¡¡131,200¡¡¡¡26/01
¡¡21¡¡ <8966>¡¡Ê¿ÏÂÉÔ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.16¡¡153,000¡¡¡¡25/11
¡¡22¡¡ <8984>¡¡¥Ï¥¦¥¹¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.11¡¡127,200¡¡¡¡25/08
¡¡23¡¡ <2979>¡¡¥½¥·¥éÊªÎ®¡¡¡¡¡¡¡¡5.06¡¡120,200¡¡¡¡25/11
¡¡24¡¡ <3476>¡¡£Ò¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.97¡¡ 48,650¡¡¡¡25/10
¡¡25¡¡ <3296>¡¡ÆüËÜ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.96¡¡ 97,700¡¡¡¡25/12
¡¡26¡¡ <3451>¡¡¥Èー¥»¥¤£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡4.96¡¡150,700¡¡¡¡25/10
¡¡27¡¡ <3487>¡¡£Ã£Ò£Å¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.94¡¡154,400¡¡¡¡25/12
¡¡28¡¡ <8953>¡¡ÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡4.88¡¡115,500¡¡¡¡25/08
¡¡29¡¡ <8964>¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡4.85¡¡ 90,800¡¡¡¡25/12
¡¡30¡¡ <8972>¡¡£Ë£Ä£ØÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡4.83¡¡169,900¡¡¡¡25/10
¡¡31¡¡ <8986>¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥ê¥Ó¡¡¡¡¡¡4.79¡¡111,400¡¡¡¡25/09
¡¡32¡¡ <3295>¡¡£È£Õ£Ì£É£Ã£Ò¡¡¡¡¡¡4.70¡¡170,100¡¡¡¡25/08
¡¡33¡¡ <8961>¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È£Ò¡¡¡¡¡¡4.60¡¡ 76,700¡¡¡¡25/08
¡¡34¡¡ <8979>¡¡¥¹¥¿ー¥Ä¥×¥í¡¡¡¡¡¡4.60¡¡203,500¡¡¡¡25/10
¡¡35¡¡ <2972>¡¡¥µ¥ó¥±¥¤£Ò£Å¡¡¡¡¡¡4.58¡¡101,800¡¡¡¡25/08
¡¡36¡¡ <8956>¡¡£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô£Ò¡¡¡¡¡¡4.53¡¡138,500¡¡¡¡25/10
¡¡37¡¡ <8960>¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡4.53¡¡181,100¡¡¡¡25/11
¡¡38¡¡ <3481>¡¡É©ÃÏ½êÊªÎ®£Ò¡¡¡¡¡¡4.50¡¡122,800¡¡¡¡25/08
¡¡39¡¡ <8954>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£Æ¡¡¡¡¡¡4.46¡¡101,800¡¡¡¡25/08
¡¡40¡¡ <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.43¡¡135,500¡¡¡¡25/11
¡¡41¡¡ <3287>¡¡À±Ìî£Ò¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.40¡¡272,500¡¡¡¡25/10
¡¡42¡¡ <3283>¡¡¥×¥í¥í¥¸¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡4.39¡¡ 86,500¡¡¡¡25/11
¡¡43¡¡ <3462>¡¡ÌîÂ¼¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡4.37¡¡162,800¡¡¡¡25/08
¡¡44¡¡ <8967>¡¡ÆüËÜ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.32¡¡ 99,500¡¡¡¡26/01
¡¡45¡¡ <3234>¡¡¿¹¥Ò¥ë¥º£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡4.31¡¡143,700¡¡¡¡26/01
¢ª REIT¤ÎÌÃÊÁ°ìÍ÷¤ò¤ß¤ë
