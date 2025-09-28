＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館

【映像】相撲ファンがゾッとした取組…実際の様子

「下手に踏ん張ると（骨が）折れます」。大相撲中継の解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏がさらっと言った一言に、相撲ファンがゾッとする一幕があった。

大相撲の世界では、相手の差し手、首、肩の関節を極めて動きを封じることが技として認められている。今場所は七日目に前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）が関脇・霧島（音羽山）に腕を極められ、苦い表情を見せる場面があった。

十四日目、前頭十六枚目・錦木（伊勢ノ海）と前頭十一枚目・狼雅（二子山）の取組でも、そんな壮絶な光景が中継で映し出された。

立ち合い激しくぶつかった両力士だったが、すかさず錦木は狼雅の差し手を極めた。これに狼雅はなす術がなくなり、引き落としで黒星を喫した。

この取組を受け、まず花田氏は「（立ち合いぶつかった時に）狼雅の肘が内側に曲がっています。これで錦木は狼雅の腕を極めることができた。対して狼雅はまわしを取っているんですが、肘を張っていないんで、攻めることができない。逆に錦木は狼雅の腕を極めているので、（前に）出られるんです」と話した。そしてその直後に花田氏は……。

「（狼雅はここで）下手に踏ん張ると（骨が）折れます」とコメント。

続けて花田氏は「狼雅はそれが怖いので、腰を引いたんです。そこを錦木は上手く引き落としました」と伝えた。

解説がわかりやすいことで評判の花田氏がさらっと言った“骨が折れます”という一言。大相撲の壮絶さを物語るコメントだったが、相撲ファンにも強烈なワードだったようで、ネットには「ゾッとした」「力士ってすごいな」「こわ…」などと声が上がっていた。

