¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡ ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ¥¾¡¤Ï11¿ÍÌÜ
¡¡¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¤À¤Ã¤¿¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¤Î¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¤Ç27Æü¡¢¡Ö¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤Ó¡¢²¬»³»Ô¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤ÏÂÇ³Ú´ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ·Ý½ÑÂç³Ø»Ø´ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢2021Ç¯¤ËÅìµþ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Î·è¾¡¤ÇÊÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤È¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¹ñºÝ¿³ºº°÷ÃÄ¤ÎËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1951Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢2Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢µîÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤â1959Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ¥¾¡¤Ï11¿ÍÌÜ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î²ß·¤Î¤É¤«¤µ¤ó°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë