江戸時代後期に船で徳島県牟岐町沖の出羽島（てばじま）近くに漂着した英国人海賊ウィリアム・スワローをモチーフにした冒険小説「スワロー」が、１１月に豪州で出版され、日本ではネットで購入できる。

豪州の女性小説家アレクサンドリア・バーナムさん（３２）のデビュー作で、８月に出羽島を取材で訪れた。（吉田誠一）

「キプロス号事件」とも呼ばれるこの漂着事件について、徳島藩士・浜口巻太が１８３０年に記した県立文書館所蔵の古文書「異国船舶来話并（ならびに）図」によると、同年１月（文政１２年１２月）、英国海軍旗を掲げた帆船が牟岐町沖に漂着したとある。

浜口は漁師にふんして船を偵察した様子を書き残し、絵も添えた。当時、沿岸に近づく外国船を追い払う異国船打払令を幕府が出していたため、徳島藩は海岸から砲撃して追い返した。船は逃げて中国に向かった。

出羽島に通うニコラス・ラッセルさん（５９）（兵庫県芦屋市）がこの漂着事件に興味を持ち、古文書や英国の裁判記録、新聞記事、豪州の歴史本などを２年がかりで調べ、２０１７年に英国の新聞・ガーディアン紙で発表した。

船は英国海軍の「キプロス号」で、豪州の大陸からタスマニア島に送られた囚人が反乱を起こし、船を奪って太平洋を渡り、日本を経て当時の中国に漂着。囚人たちは捕まり、裁判のため本国に送られた――などとわかった。

同紙に掲載されたラッセルさんの研究はバーナムさんの目にとまった。映画などの脚本家で、アニメの原作も手がけてきた若手。船を奪って逃げた囚人のうち、最後の海賊の１人とされるスワローを主人公にして、はるか遠くの故郷へ、妻子に会いに行くまでを３部作の小説にしようと考えた。

１作目は船を奪ってニュージーランドに行く内容で、これから書く次作は日本までの長い海路の苦難を描く予定という。

◇

バーナムさんは７月末に来日し、通訳を連れて県立文書館を訪れたほか、８月１日には出羽島へ。事前に連絡を取り合っていたラッセルさんに案内され、展望台に上って国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている集落を見渡した。景色や香り、音をノートにメモした。昔の風情を残す家並みと港を歩き、「この静けさは格別」と気に入った様子だった。

バーナムさんによると、作品のテーマは「私たちを縛るものから自由になりたいという根源的な欲求」。「冒険小説であるとともに愛とは何か、社会的な拘束や自分で作った心の牢獄（ろうごく）をいかに打ち破るかを描きたい」と話し、映画化も目指しているという。

ラッセルさんの研究によると、事件当時は軽微な罪でも英国から豪州大陸に送られた。ラッセルさんは「それらの囚人もオーストラリアのルーツ。キプロス号事件は日本と豪州のファーストコンタクトとも言える」と話す。「スワローの事件は面白く、奥深い。現代人の心にも響くはず」とバーナムさんの作品に期待している。