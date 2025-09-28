「コスパ重視」な人へ！【ワークマン】秋に備えてゲットしたい♡「980円長袖トップス」

新しい季節に向けて、ワードローブをアップデートするなら、今から着られて冬にも使える「長袖トップス」が正解かも。コスパの良いアイテムをリサーチしたところ、【ワークマン】には980円というお手頃価格の「長袖トップス」が登場しているもよう！ シンプルで合わせやすいのはもちろん、機能性も備えた優秀アイテムで、コスパ重視の人にはうってつけかも。ぜひチェックしてみて。

無地ロンTに機能性をプラス！

【ワークマン】「レディースメンモリークルーネック」\980（税込）

シンプルな無地のトップスは、ワードローブに備えておきたい基本アイテム。このロンTはラグランスリーブで肩まわりが動かしやすく、気負わず着られそうなデザインが魅力です。型崩れしにくく速乾性の高い形状保持素材を使用しており、ヘビロテしたくなりそうです。

抜け感ある大人カジュアルにぴったり

【ワークマン】「レディースサーバーバスクシャツ」\980（税込）

ラフなシルエットと、抜け感のあるボートネックが魅力のバスクシャツ。コットン100％の素材に撥水と防汚機能が備わっていて、日常だけでなくアクティブなシーンにもおすすめ。カラバリはボーダー柄3色のほか、無地もラインナップ。プチプラだから複数枚揃えて制服がわりにするのもありかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。