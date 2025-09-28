【来週のばけばけ あらすじ】小学生・トキ（福地美晴）、貧しい日々送る
【モデルプレス＝2025/09/28】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」が、9月29日から10月3日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
この世はうらめしい。けど、すばらしい。没落士族の娘・松野トキ（高石あかり）と外国人の夫・ヘブン（トミー・バストウ）。怪談を愛し、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。
明治のはじめ。小学生のトキ（福地美晴）は、父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、世をうらみ、貧しい日々を送っていた。司之介はトキにいい暮らしをさせたいと一大決心をする。
