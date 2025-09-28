猫ちゃんにクッキーを見せると…。猫とは思えない可愛い行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は26万回を超え「猫って慎重に触る時、絶対にﾁｮﾝﾁｮﾝてなるね(笑)」「わたしこれなのってかわゆすぎる！」「コレコレちょんちょんしてるの可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：3種類の猫型クッキーを愛猫に見せてみると…】

同じ柄だよ！

TikTokアカウント「ペットシッター ブリランテ」に投稿されたのは、自分の柄をわかっている賢い猫ちゃん。ペットシッターブリランテの代表の香取さんが、お客さんからもらった猫の形のクッキーを、飼い猫のジンジャーちゃんに見せてあげたそうです。クッキーには3種類の柄があり、なんとジンジャーちゃんは自分と同じしま柄の猫のクッキーを前足でちょんちょんと触っていたのだそう。

香取さんが他の柄のクッキーを指差しても、ジンジャーちゃんは自分と同じ柄のクッキーをちょんちょんと触っていたそうです。「私と同じ柄だよ」と教えてくれているようです。

しっぽもそっくり

さらに注目したいのは、クッキーのしっぽとジンジャーちゃんのしっぽ。どちらも丸くて短いところがそっくりで「ここまで私に似てる！」とジンジャーちゃんが思っているようにも見えます。

賢くてやさしい猫ちゃん

動画に登場したジンジャーちゃんは、とても怖がりな性格だそうで、知らない人がおうちにくると隠れてしまうのだそう。信頼している香取さんにはクッキーをソフトタッチしていたように、手をやさしくなめてケアすることもあるそうです。賢くて優しいジンジャーちゃんでした。

投稿には「にゃんこは生まれてくる時にとびきり自分に似合う柄を自分で選んで来るから分かるんです」「猫(犬やイルカも)って3～5歳くらいの知能あるっていうし、これ見てさらに信憑性高まった」「傷つけないように自分の柄だーってお手てちょんちょん尊い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ペットシッター ブリランテ」では、ペットシッターのお仕事の様子やジンジャーちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ペットシッター ブリランテ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。