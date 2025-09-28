先住のカワウソさんのことが気になって仕方がない様子の新入り子猫さん。少しずつ距離を縮めてきているふたりが、微笑ましすぎる行動をとって…？

話題となった投稿は記事執筆時点で1.1万回再生を突破し、「ちょっと恥ずかしそうにしてるのが可愛すぎる」「どんどん距離が縮まってきたね」といったコメントが寄せられています。

【動画：寝ているカワウソが気になっている様子の赤ちゃん猫→そっと見守ってみたら…仲良くなりたくて見せた『愛おしい行動』】

気になってチラチラ

YouTubeチャンネル『ma ko』に投稿されたのは、先住の猫もちくんとコツメカワウソのさくらちゃんが暮らすお家に新たな家族として加わった、子猫のむぎくんの微笑ましすぎる行動です。

この日、寝転ぶ飼い主さんのお腹の上でさくらちゃんが寛いでいると、チラチラと視線を送るむぎくんの姿が。ふたりはまだ少し距離があるそうですが、むぎくんはさくらちゃんのことが気になって仕方がない様子だったといいます。

優しいさくらお姉ちゃん

飼い主さんのそばで落ち着いたむぎくんが様子見をしていると、元気いっぱいな娘さんが登場し、むぎくんのお腹に頭をそっと乗せて枕に。ちなみにこの時、さくらちゃんは飼い主さんの腕を枕にしていたといいます。

一定の距離を保ちつつ、しばらく動きがなかったふたりですが、ついにさくらちゃんからむぎくんのもとへ。鼻を擦りつけるような仕草をしたり、超至近距離で目を合わせてみたりと、優しく何かを伝えてくれているかのよう。するとこの後、そんなさくらちゃんに応えるように…。

近づくむぎくん

飼い主さんの足の上にさくらちゃんが乗ると、むぎくんがその足にピタッと密着！なんと、さくらちゃんのすぐ隣で寝始めたのだとか。少しずつ距離を縮めようと行動するふたりの姿が可愛すぎて、思わず頬が緩んでしまいます。

その後、むぎくんを抱っこしたい娘さんも合流して可愛い3人が大集合したものの、むぎくんは眠くなってしまっていたそうです。この日、グッと距離が近づいたさくらちゃんとむぎくん。ふたりが仲良くなれる日も、近いのかもしれませんね！

投稿には「むぎ君、さーちゃんの事好きだよね♡」「サクラちゃん優しいね」「娘ちゃんまで来ちゃうの可愛すぎる」「むぎくんにとってもちくんは意思疎通ができるいいお兄ちゃんで、さーちゃんは何を考えているかわからないけど凄い人って思ってそう」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ma ko』では、さくらちゃんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。兄弟のように仲良しなもちくんとむぎくんの姿や、さくらちゃんとむぎくんの気になるその後の様子も観ることができますよ。

