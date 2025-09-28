敵地マリナーズ戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でマリナーズと対戦する。大谷翔平投手は休養のため、33試合ぶりにスタメンを外れた。160試合中157試合に出場してきたとあって、大谷の名前がない打線に、日米ファンからは違和感の声が漏れた。

レギュラーシーズンも残り2試合。すでに地区優勝を決めているドジャースは30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズに向けて準備を進めているようだ。前日の同カードでベッツ、フリーマンを休ませたのに続き、この日は大谷がスタメン外。代わりにエドマンが「1番・DH」に入った。

ドジャース公式Xが、普段と違うラインナップを投稿。米ファンから「ショウの名前を見ないのはとても奇妙に感じる」と違和感を訴える声が漏れた他、「オオタニにホームラン王になってほしかったけど、彼は休養をもらうに値する」「ようやくオオタニに休みを与えてくれた。ありがとう」と久々の休養日に安堵の声もあがった。

日本のファンからも「え？ ベンチスタート？」「大谷選手はお休み？」「まじかー!!」「エドちゃんDHて新鮮！」「やっぱり普段見ることのないスタメンでおもしろいw」といった驚きのコメントや、「休養大事」「PSに向けて休んで欲しかったから、良かった！」「今日は大谷さんお休み 必要なのはわかるけど 寂しいなぁ…」と悲喜こもごもな声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）