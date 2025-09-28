俳優リアム・ヘムズワースは、ドラマ「ザ・ウィッチャー」でヘンリー・カヴィルから主人公「リヴィアのゲラルト」役を引き継いだのを機に、ソーシャルメディアの利用をほぼやめたという。2022年に同人気ドラマの主役交代が発表された際の世間からの反応に圧倒され、ソーシャルメディアからしばらく離れることに決めたと明かしている。



【写真】主役を降板したヘンリー・カヴィル

リアムは「エンターテイメント・ウィークリー」誌に「周囲のざわめきがかなりあったけど、気にせず取り組む必要があった。それが気が散る原因になり始めたから」と説明。「伝えたいストーリーを伝えることに影響して欲しくない。だから、去年はほとんどソーシャルメディアやインターネットをやめていた」と説明した。



ただ、今年9月14日にはインスタグラムに、2019年から交際しているモデルのガブリエラ・ブルックス（29）との2ショットを公開。同時に婚約指輪の写真なども投稿するなど、必要な場合にはSNSも利用している。8月12日には、マーベル映画「マイティ・ソー」シリーズや「アベンジャーズ」シリーズのソー役として知られている長兄クリス、やはり俳優として活躍している次兄ルークとのムキムキ3ショットも公開していた。



一方で演じる機会が巡ってくるとは予想もしていなかったそうで、「突然やってきたんだ。僕もみんなと同じように驚いたよ」と振り返っている。映画「マン・オブ・スティール」などでスーパーマン/クラーク・ケント役を演じたことでも知られるヘンリーは、2022年10月に同ドラマからの降板を発表していた。



