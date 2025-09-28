宝塚歌劇宙組の新トップスター・桜木（さくらぎ）みなとの大劇場お披露目公演ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ ＭＵＳＩＣＡＬ ＲＯＭＡＮＣＥ「ＰＲＩＮＣＥ ＯＦ ＬＥＧＥＮＤ」、ビートオンステージ「ＢＡＹＳＩＤＥ ＳＴＡＲ」が、１０月２６日まで、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で上演中だ。

桜木は１９９８年創設の宙組で１０代目のトップとなるが、宙組一筋の生え抜きとしては初めてのトップ就任。「１１１周年続いてきた宝塚歌劇の歴史の中に、自分がトップスターとしていられることがとても光栄だなと思いますし、胸を張って立っていたいなと思います」と瞳を輝かせた。

ショーでは初めて大羽根を背負って大階段を下りた。初日終演後は「本当に重くて。出るまでの間に、こんなに重いものを先輩トップの方々が背負われて、最後を締めくくっていたんだなと。本当に尊敬の念が絶えないですし、私も責任をしっかり背負って舞台に立たないといけないなと、気持ちが引き締まりました」と、思いを新たにした。

「ＰＲＩＮＣＥ―」はＬＤＨと宝塚歌劇のコラボレーション第２弾。聖ブリリアント学園を舞台に、正統派セレブ王子の朱雀奏（桜木）、ヤンキー界のカリスマ・ヤンキー王子の京極尊人（水美舞斗）らさまざまな王子たちが成瀬果音（春乃さくら）に急接近。果音を巡る戦いは、学園で行われる伝説の王子選手権「ＰＲＩＮＣＥ ＯＦ ＬＥＧＥＮＤ」に委ねられることになる。桜木はさわやかなセレブ王子にぴったり。個性豊かな王子たちの競演で、宙組生のさまざまな一面が楽しめる作品となっている。

専科から水美舞斗（みなみ・まいと）が組替えし、最初の大劇場公演を迎えた。パワフルなダンスに、どっしりとした芝居で存在感を放つ同期の水美について、桜木は「頼りになって、本当に心強い。個性が全然違うので、すごく張り合いのある関係性だと思っています」とにっこり。芝居、ショーともに若手から中堅、ベテランまでそれぞれに見せ場があり、新たな宙組の出発を印象付けた。（ペン＆カメラ・古田 尚）