¡Ú£Î£Ð£Â¤¤ç¤¦¤Î¤ß¤É¤³¤í¡Ûºå¿À¡¢¥»¤Î£µµåÃÄÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤ë¤«
¡¡¡ùºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡á°Ë¸¶¡¢ÃæÆü¡á¶â´Ý
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Ï£²£¸Æü¤ËÃæÆü¤Èº£µ¨£²£µÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²£´Àï¤Ç£±£²¾¡£±£²ÇÔ¤ÈÁ´¤¯¤Î¸ÞÊ¬¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢¥»¤Î£µµåÃÄÁ´¤Æ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤Î£Ö¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡¡£±£¹£µ£°Ç¯¤Î£²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Çºå¿À¤¬Æ±¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦£±£¹£¶£²Ç¯
Áê¡¡¡¡¼ê¡¡¡¡¾¡¡½¡¡ÇÔ¡¡Ê¬
Âç¡¡¡¡ÍÎ¡¡£±£´¡½£±£²¡¡£°
Ãæ¡¡¡¡Æü¡¡£±£µ¡½£±£±¡¡£±
µð¡¡¡¡¿Í¡¡£±£´¡½£±£²¡¡£²
¹¡¡¡¡Åç¡¡£±£¶¡½£±£°¡¡£°
¹ñ¡¡¡¡Å´¡¡£±£¶¡½£±£°¡¡£°
¡¡¢¦£²£°£²£³Ç¯
¹¡¡¡¡Åç¡¡£±£µ¡½¡¡£¹¡¡£±
£Ä£å£Î£Á¡¡£±£³¡½£±£²¡¡£°
µð¡¡¡¡¿Í¡¡£±£¸¡½¡¡£¶¡¡£±
¥ä¥¯¥ë¥È¡¡£±£·¡½¡¡£·¡¡£±
Ãæ¡¡¡¡Æü¡¡£±£µ¡½¡¡£¹¡¡£±
¡¡º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤ËÃæÆü¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ¥»Á´¥Á¡¼¥à¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É¡Ë
¡¡¡ù¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡á¹â¶¶¡¢µð¿Í¡á²£Àî
¡¡¡ù¹Åç¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹Åç¡á¹â¡¢£Ä£å£Î£Á¡áÃÝÅÄ
¡¡¡ùÀ¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð¡á¶ùÅÄ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡áÂçÄÅ
¡¡¡ù¥í¥Ã¥Æ¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£·¡§£°£°¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡á¾®Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡á°ËÆ£
¡¡¡ù¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½³ÚÅ·¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡áµÜ¾ë¡¢³ÚÅ·¡áÆ£°æ
¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç