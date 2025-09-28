Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ùºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡á°Ë¸¶¡¢ÃæÆü¡á¶â´Ý

¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Ï£²£¸Æü¤ËÃæÆü¤Èº£µ¨£²£µÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²£´Àï¤Ç£±£²¾¡£±£²ÇÔ¤ÈÁ´¤¯¤Î¸ÞÊ¬¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢¥»¤Î£µµåÃÄÁ´¤Æ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤Î£Ö¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¡£¡¡£±£¹£µ£°Ç¯¤Î£²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Çºå¿À¤¬Æ±¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¢¦£±£¹£¶£²Ç¯

Áê¡¡¡¡¼ê¡¡¡¡¾¡¡½¡¡ÇÔ¡¡Ê¬

Âç¡¡¡¡ÍÎ¡¡£±£´¡½£±£²¡¡£°

Ãæ¡¡¡¡Æü¡¡£±£µ¡½£±£±¡¡£±

µð¡¡¡¡¿Í¡¡£±£´¡½£±£²¡¡£²

¹­¡¡¡¡Åç¡¡£±£¶¡½£±£°¡¡£°

¹ñ¡¡¡¡Å´¡¡£±£¶¡½£±£°¡¡£°

¡¡¢¦£²£°£²£³Ç¯

¹­¡¡¡¡Åç¡¡£±£µ¡½¡¡£¹¡¡£±

£Ä£å£Î£Á¡¡£±£³¡½£±£²¡¡£°

µð¡¡¡¡¿Í¡¡£±£¸¡½¡¡£¶¡¡£±

¥ä¥¯¥ë¥È¡¡£±£·¡½¡¡£·¡¡£±

Ãæ¡¡¡¡Æü¡¡£±£µ¡½¡¡£¹¡¡£±

¡¡º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤ËÃæÆü¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ¥»Á´¥Á¡¼¥à¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¤«¡£

¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É¡Ë

¡¡¡ù¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡á¹â¶¶¡¢µð¿Í¡á²£Àî

¡¡¡ù¹­Åç¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¡á¹â¡¢£Ä£å£Î£Á¡áÃÝÅÄ

¡¡¡ùÀ¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð¡á¶ùÅÄ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡áÂçÄÅ

¡¡¡ù¥í¥Ã¥Æ¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£·¡§£°£°¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡á¾®Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡á°ËÆ£

¡¡¡ù¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½³ÚÅ·¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡áµÜ¾ë¡¢³ÚÅ·¡áÆ£°æ

¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç