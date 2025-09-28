FRUITS¡¡ZIPPERÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¹¢ÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡ÖÀ¼½Ð¤µ¤º¤Ë¡×¥¤¥Ù»²²Ã¤Ø¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡×¤Î¸ø¼°X¤¬28Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê28¡Ë¤¬¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×Æ±Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û9·î28Æü¡ÊÆü¡ËFRUITS ZIPPER ÂçÆÃÅµ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÃçÀîÎÜ²Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤ÆËÜÆü¤Ï¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×ÆÃÅµ²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥§¥»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ý¡¼¥º¤ò4¼ïÎà»ØÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¡ÚÃçÀîÎÜ²Æ ¥Á¥§¥»£±Æ»þ¤Î¥Ý¡¼¥º¡Û¡ ¥®¥ã¥ë¥Ô ¥Ý¡¼¥º¡¡¢ ¥Ï¥à¥Ï¥à ¥Ý¡¼¥º¡¡£ °ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥Èºî¤ë ¥Ý¡¼¥º¡¡¤ ¸«¤Ä¤á¹ç¤¤ ¥Ý¡¼¥º¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤â»ØÄê¡£
¡¡¡ÖÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ä¤±¤É¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£