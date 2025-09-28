¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS¡¡ZIPPER¡×¤Î¸ø¼°X¤¬28Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê28¡Ë¤¬¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×Æ±Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û9·î28Æü¡ÊÆü¡ËFRUITS ZIPPER ÂçÆÃÅµ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÃçÀîÎÜ²Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤ÆËÜÆü¤Ï¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×ÆÃÅµ²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£

¡¡¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ç¤­¤ë¸Â¤êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

¡¡¡Ö¥Á¥§¥­»£±Æ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ý¡¼¥º¤ò4¼ïÎà»ØÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¡ÚÃçÀîÎÜ²Æ ¥Á¥§¥­»£±Æ»þ¤Î¥Ý¡¼¥º¡Û­¡ ¥®¥ã¥ë¥Ô ¥Ý¡¼¥º¡¡­¢ ¥Ï¥à¥Ï¥à ¥Ý¡¼¥º¡¡­£ °ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥Èºî¤ë ¥Ý¡¼¥º¡¡­¤ ¸«¤Ä¤á¹ç¤¤ ¥Ý¡¼¥º¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤â»ØÄê¡£

¡¡¡ÖÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£

¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ä¤±¤É¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£