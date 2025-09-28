『べらぼう』新キャストの扮装解禁
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第37回「地獄に京伝」（28日）に登場する新キャストの扮装が解禁された。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
新たなキャストとして登場する竹内まなぶは、吉原を訪れる貧乏侍を演じる。
■第37回のあらすじ
春町（岡山天音）が自害し、喜三二（尾美としのり）が去り、政演（古川雄大）も執筆を躊躇する。その頃、歌麿（染谷将太）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子）に報告する。一方、定信（井上祐貴）は棄捐令、中洲の取り壊し、大奥への倹約を実行する。その煽りを受けた吉原のため、蔦重（横浜流星）は政演、歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい（橋本愛）がその企画に反論する。
