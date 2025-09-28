¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¥¢¥á¥ê¥«¤¬21¹àÌÜ¤Î·×²è¤òÄó¼¨ ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÅ±Âà¤ä¥Ï¥Þ¥¹ÇÓ½ü¤·¤¿»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅý¼£¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¹þ¤à¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅý¼£¤ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÅ±Âà¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤Ê·×²è¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¤Ë¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾¤È²ñ¹ç¤·¤¿ºÝ¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿21¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ë·×²è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¼Á¤Î²òÊü¤äÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¥¶¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¬¥¶¤ÎÅý¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿´±Î½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤¬¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Ï¤³¤Î·×²è¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·×²è¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¡¢¥¬¥¶¤ÎÈóÉðÁõ²½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
