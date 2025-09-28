

脳腫瘍について医師が解説します（写真：buritora／PIXTA）

【表でみる】脳腫瘍が疑われる徴候

2025年9月、LUNA SEAのドラマー・真矢さん（55）が、公式サイトを通じて「脳腫瘍」であることを公表しました。右側の頭部に腫瘍が見つかったそうです。真矢さんはまた、2020年にステージ4の大腸がんと診断されており、治療を続けながら活動してきたとのことです。

そこで、脳腫瘍とはどんな病気なのか、どんな症状に注意すればいいのか、解説します。

脳腫瘍は大きく2種類ある

脳にできる腫瘍には、大きく分けて2つの種類があります。

1つは「原発性脳腫瘍」で、脳や脊髄の細胞から直接発生する腫瘍です。もう1つは「転移性脳腫瘍」で、肺がんや乳がん、大腸がんなど体の別の場所にできたがんが血液の流れに乗って脳に飛んできたものをいいます。

原発性脳腫瘍は、脳を形づくるさまざまな細胞から発生します。

たとえば、神経を支える神経膠（こう）細胞（グリア細胞）からできるのが「神経膠腫（グリオーマ）」で、そのなかには星細胞腫や膠芽腫などがあります。

このほか代表的な原発性脳腫瘍としては、脳や脊髄を包む膜からできる「髄膜腫」、ホルモンを分泌する下垂体にできる「下垂体腺腫」、聴神経にできやすい「神経鞘腫」などがあります。また、お子さんでは小脳にできる「髄芽腫」が比較的多く見られます。

このように、脳腫瘍とひとくちで言ってもいろいろあり、性質も治療法も大きく異なります。ですので、まずはその違いを理解することが、病気への正しい理解につながります。

「良性」「悪性」の違い

また、脳腫瘍には、良性のものと悪性のものがあります。

良性腫瘍は進行がゆるやかで転移はせず、手術で取り切れると治ることもあります。ただし、脳の深部や重要な神経の近くに腫瘍がある場合、良性でも手術が難しくなることがあります。

一方、悪性のものは成長が速く、周囲の脳に広がりやすいという特徴があります。手術で完全に取り除くのが難しいうえ、放射線治療や薬物療法を併用しても完治はしにくく、治療成績は良性に比べて劣ります。

転移性脳腫瘍は先に述べたとおり、ほかの臓器にできたがんが脳に広がったものです。原発性脳腫瘍よりも患者数が多く、脳腫瘍全体で最も頻度が高いといわれています。治療は原発のがんの種類や全身の病状に合わせて、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせます。

脳腫瘍は良性でも悪性でも、ガンマナイフという特殊な放射線治療を行うことがあり、さまざまな脳腫瘍に対して保険が適応されています。

病気の種類や状態、病巣の大きさによって、ガンマナイフが適している場合と、手術のほうが適している場合とがありますので、どの治療法を選択するかは専門医が総合的に判断します。

■脳腫瘍の発症頻度や生存率

日本で1年間に新たに診断される脳腫瘍患者数はおよそ5700人で、10万人あたり約4.6人です。男性は5.1人、女性は4.1人と、やや男性に多く、2023年の死亡数は3150人と報告されています。

年齢別にみると、20代では年間に人口10万人あたり1.3〜2.5人程度で、年齢が上がるにつれて発症率は高くなります。これはほかのがんと同じ特徴です。ただし、腫瘍の種類や発生部位ごとの細かい統計は、十分に揃っていません。

日本全体の「脳・中枢神経系腫瘍」をまとめたデータで見ると、5年生存率はおよそ35.6％です。年齢別では若年や中年のほうが成績は良く、65歳以上になると下がります。

「不安で脳ドック」は正解か？

肺がんや胃がんのように、脳腫瘍を早期に見つける方法はないのか――。そう考える人もいると思います。

しかしながら、現時点で日本には「脳腫瘍のがん検診」として、全国的に推奨されているものはありません。医療機関によっては「3年ごと」や「5年ごと」に脳ドックを勧めるところもありますが、科学的に根拠のある標準的な指針はありません。

脳ドックとは、 MRIを用いて、脳に腫瘍や脳の血管に異常がないか調べる健康診断の一種です。動脈に瘤（りゅう）ができていると、くも膜下出血のおそれが生じます。また血管に狭くなっている場所があると、将来的に血流が滞り、脳梗塞の原因となります。

これらの病気については、症状のないうちに発見して治療すれば、大きな後遺症を未然に防ぐことができます。

では、脳腫瘍についてはどうでしょうか。

メリットとしては、“症状が出る前の良性腫瘍を、偶然発見できる可能性がある”ことが挙げられます。早い段階で見つかれば、腫瘍を手術で安全に取り除ける可能性が高まり、術中に神経を傷つけてしまうことによる合併症を減らせることもあります。

また「検査を受けた」という安心感を得られます。

デメリットは、MRI検査の費用が高額であること。さらに、本来は一生症状を出さなかったかもしれない腫瘍を見つけてしまい、不必要な手術や治療につながる「過剰診断」のリスクもあります。

加えて、検査結果に不安を抱きつつ過ごすことになります。

そもそも悪性の脳腫瘍、とくに膠芽腫のような腫瘍には、早期発見という概念がありません。

大腸がんや乳がんなどのがんでは、「腫瘍が小さいうちに早く見つけて、手術でがんを完全に摘出すれば治る」という早期がんという考え方が成り立ちます。

しかし、膠芽腫は周囲の細胞に染み込むように広がっていきます。そのため、画像検査で確認できる頃には、すでにその周辺には目に見えない広がりが存在することが多いのです。

もちろん、早期に診断されることには意味があります。

腫瘍が小さいうちに手術ができれば、大事な脳の機能を残しながら、より多くの腫瘍を取り除ける可能性が高まります。結果として、手術後の生活の質を守りやすくなります。

また、症状が軽いうちに治療を始められるため、麻痺や言葉の障害といった重い症状が出る前に対応でき、社会生活を続けやすくなります。臨床試験や新しい治療法を受けられるチャンスが広がります。

しかし、将来的に脳腫瘍になる割合や、検査のメリット・デメリットを鑑みると、必ずしも脳腫瘍の早期発見のために検査を受けることはお勧めできるとは言い難いです。

危険な頭痛を見分けるポイント

では、どうすれば早期発見ができるのか。それはやはり「体の声に耳を傾けること」が大事です。

日本人の大人のうち、慢性的な頭痛を経験する人はおよそ8割にのぼるとされます。頭痛があると脳腫瘍ではないかと心配になる方は多いのですが、実際に頭痛の原因が脳腫瘍であることは非常にまれです。

多くの場合は「片頭痛」や「緊張型頭痛」といった大きな病気を伴わない頭痛（一次性頭痛）で、神経内科や脳神経外科を「頭痛」で受診した患者さんのなかでも、脳腫瘍が原因だったケースは1％にも満たないという報告があります。

一方、注意しなければならない危険な頭痛があります。「二次性頭痛」と呼ばれ、脳腫瘍や出血、感染症によるもので、生命に関わります。

「これまで経験したことがないような突然の激しい頭痛」「日ごとに悪化していく頭痛」「朝方に特に強くなる頭痛」「咳やくしゃみで悪化する頭痛」などです。また、頭痛に加えて吐き気や手足のしびれ、言葉が出にくいといった症状が一緒に出てくる場合には、脳に何らかの異常がある可能性が高くなります。

頭痛だけではなく、ほかの症状も気にかけてほしいと思います。

脳の中には運動や感覚をつかさどる場所、言葉を理解したり記憶を保ったりする場所、視覚や聴覚を処理する場所などが存在します。そのため、腫瘍がどこにできるかで表れる症状は変わってきます。

視覚や聴覚に関わる神経が圧迫されれば、見え方や聞こえ方に異常が出ることもあります。片目の視力が下がる、視野の一部が欠ける、ものが二重に見える、片耳だけ聞こえにくくなる、耳鳴りが続くなどがその例です。

大脳に腫瘍があると、けいれん発作を起こすことがあります。今まで一度も経験しなかった発作が突然起きた場合、脳腫瘍を疑う必要があります。

手足のしびれや動かしにくさ、言葉が出にくい、話が理解しにくいといった症状も要注意です。性格や感情の変化、記憶力の低下など、一見すると認知症やうつ病と似たような変化が出ることもあります。

小脳や脳幹と呼ばれる部分に腫瘍ができると、ふらつき、めまい、バランスが取れないといった症状が出て、歩行に支障が出る場合もあります。

気になったら専門医に相談を

頭痛があるからといって、すぐに脳腫瘍を疑う必要はありません。多くの場合は一次性の頭痛です。ただし、先に挙げた症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

脳腫瘍には良性・悪性・転移性があり、発生部位や性質によって治療の難しさや予後が変わります。正しい知識を持ち、不安な症状があるときは専門医に相談することが、早期の対応と生活の質を守る第一歩になります。

（久住 英二 ： 立川パークスクリニック院長）