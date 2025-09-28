¥â¥Ê¥³ÆîÌîÂó¼Â¡¢ÄËº¨ÇÔÀï¤Ç¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤È¸·¤·¤¤ºÎÅÀ¡Ä¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯ÊÑ¹¹¤ò¼«¸ÊÊÛ¸î
ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè6Àá¥í¥ê¥¢¥óÀï¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤À¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2Éô¤«¤é¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¿¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï³Ê²¼¤È¤¤¤¨¤ëÁê¼ê¤À¤¬¡¢Á°È¾38Ê¬¤ËDF¥Æ¥£¥í¡¦¥±¡¼¥é¡¼¤¬¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¥â¥Ê¥³¤ÏÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È19ËÜ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¸åÈ¾20Ê¬¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£
¡ØMaxifoot¡Ù¤Ï¡Ö»î¹ç³«»Ï30Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡©º£Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î³èÌö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆîÌî¤Ë4ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥â¥Ê¥³¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£ÆîÌî¤ò¥È¥Ã¥×²¼¤ËÃÖ¤¯3-4-1-2¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¥±¡¼¥é¡¼Âà¾ì¤Ç¥×¥é¥ó¤¬¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ç¥£¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö»î¹ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¯¥í¥¹¡¢ÇØ¸å¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ò½½Ê¬¤Ë»î¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£
¡Ê¥±¡¼¥é¡¼Âà¾ì¸å¤Ï¡Ë2¿Í¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î20Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ï°ìÅÙ¤â´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÈ×¤Ç5¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¤ÎMFÉÔºß¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÈãÈ½¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤³¤È¡×
¥â¥Ê¥³¤Ï³«Ëë6»î¹ç¤Ç10¼ºÅÀ¤È¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢»Ø´ø´±¤ÏÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï10·î1Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¡£¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£